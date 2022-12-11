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القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ غراد
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/سياسي-فرنسي-تزويد-كييف-بالسلاح-على-حساب-نفاد-مخزوناتنا-جنون--1071071328.html
سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"
سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"
وصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت"، يوم السبت، مواصلة بلاده في تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالوقت الذي يفتقر فيها الجيش الفرنسي إلى الأسلحة، بـ... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T02:59+0000
2022-12-11T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وكانت صحيفة "لوبينيون" قد نشرت في وقت سابق مقالا بعنوان "الجيش الفرنسي اضمحلت المخزونات العسكرية بشكل عام"، والتي تتحدث عن خفض القوات المسلحة في البلاد بين عامي 2007 و2016 بسبب إصلاحات في الميزانية التي تم تنفيذها بعد نهاية الحرب الباردة.ونتيجة لهذه التحولات، فإن قدرة باريس على توريد دفعات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا أصبحت "محدودة للغاية."في أكتوبر الماضي، قالت وكالة "بلومبرغ" أن العديد من الدول الأوروبية تعاني من نقص في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221203/ماكرون-هندسة-الأمن-المستقبلية-في-أوروبا-يجب-أن-تشمل-ضمانات-لروسيا-1070803329.html
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الأخبار
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"

02:59 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 03:03 GMT 11.12.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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وصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت"، يوم السبت، مواصلة بلاده في تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالوقت الذي يفتقر فيها الجيش الفرنسي إلى الأسلحة، بـ "الجنون".
باريس - سبوتنيك. وكتب فيليبو على حسابه بـ"تويتر"، "مخزوناتنا العسكرية على وشك النفاد.. لكنّنا نواصل إرسال الأسلحة والذخيرة! دعونا نوقف هذا الجنون التام ".!
وكانت صحيفة "لوبينيون" قد نشرت في وقت سابق مقالا بعنوان "الجيش الفرنسي اضمحلت المخزونات العسكرية بشكل عام"، والتي تتحدث عن خفض القوات المسلحة في البلاد بين عامي 2007 و2016 بسبب إصلاحات في الميزانية التي تم تنفيذها بعد نهاية الحرب الباردة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا
3 ديسمبر, 14:30 GMT
ونتيجة لهذه التحولات، فإن قدرة باريس على توريد دفعات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا أصبحت "محدودة للغاية."
في أكتوبر الماضي، قالت وكالة "بلومبرغ" أن العديد من الدول الأوروبية تعاني من نقص في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.
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