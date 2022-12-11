https://sputnikarabic.ae/20221211/سياسي-فرنسي-تزويد-كييف-بالسلاح-على-حساب-نفاد-مخزوناتنا-جنون--1071071328.html
سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"
سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"
وصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت"، يوم السبت، مواصلة بلاده في تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالوقت الذي يفتقر فيها الجيش الفرنسي إلى الأسلحة، بـ... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T02:59+0000
2022-12-11T02:59+0000
2022-12-11T03:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/11/1058743236_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_f6a88dd8a1ce8d84816900f03ee12fb6.jpg
وكانت صحيفة "لوبينيون" قد نشرت في وقت سابق مقالا بعنوان "الجيش الفرنسي اضمحلت المخزونات العسكرية بشكل عام"، والتي تتحدث عن خفض القوات المسلحة في البلاد بين عامي 2007 و2016 بسبب إصلاحات في الميزانية التي تم تنفيذها بعد نهاية الحرب الباردة.ونتيجة لهذه التحولات، فإن قدرة باريس على توريد دفعات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا أصبحت "محدودة للغاية."في أكتوبر الماضي، قالت وكالة "بلومبرغ" أن العديد من الدول الأوروبية تعاني من نقص في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221203/ماكرون-هندسة-الأمن-المستقبلية-في-أوروبا-يجب-أن-تشمل-ضمانات-لروسيا-1070803329.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/11/1058743236_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_cfcedab2bba129b471ea68fe7a011a08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"
02:59 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 03:03 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
وصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت"، يوم السبت، مواصلة بلاده في تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالوقت الذي يفتقر فيها الجيش الفرنسي إلى الأسلحة، بـ "الجنون".
باريس - سبوتنيك. وكتب فيليبو على حسابه بـ"تويتر"، "مخزوناتنا العسكرية على وشك النفاد
.. لكنّنا نواصل إرسال الأسلحة والذخيرة! دعونا نوقف هذا الجنون التام ".!
وكانت صحيفة "لوبينيون" قد نشرت في وقت سابق مقالا بعنوان "الجيش الفرنسي اضمحلت المخزونات العسكرية بشكل عام"، والتي تتحدث عن خفض القوات المسلحة في البلاد بين عامي 2007 و2016 بسبب إصلاحات في الميزانية التي تم تنفيذها بعد نهاية الحرب الباردة.
ونتيجة لهذه التحولات، فإن قدرة باريس على توريد دفعات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا أصبحت "محدودة للغاية."
في أكتوبر الماضي، قالت وكالة "بلومبرغ" أن العديد من الدول الأوروبية تعاني من نقص في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.