https://sputnikarabic.ae/20221211/سياسي-فرنسي-تزويد-كييف-بالسلاح-على-حساب-نفاد-مخزوناتنا-جنون--1071071328.html

سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"

سياسي فرنسي: تزويد كييف بالسلاح على حساب نفاد مخزوناتنا "جنون"

وصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت"، يوم السبت، مواصلة بلاده في تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالوقت الذي يفتقر فيها الجيش الفرنسي إلى الأسلحة، بـ... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T02:59+0000

2022-12-11T02:59+0000

2022-12-11T03:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار فرنسا

أخبار أوكرانيا

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وكانت صحيفة "لوبينيون" قد نشرت في وقت سابق مقالا بعنوان "الجيش الفرنسي اضمحلت المخزونات العسكرية بشكل عام"، والتي تتحدث عن خفض القوات المسلحة في البلاد بين عامي 2007 و2016 بسبب إصلاحات في الميزانية التي تم تنفيذها بعد نهاية الحرب الباردة.ونتيجة لهذه التحولات، فإن قدرة باريس على توريد دفعات جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا أصبحت "محدودة للغاية."في أكتوبر الماضي، قالت وكالة "بلومبرغ" أن العديد من الدول الأوروبية تعاني من نقص في مخزونها من الذخيرة والأسلحة بسبب الإمدادات الكبيرة إلى أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221203/ماكرون-هندسة-الأمن-المستقبلية-في-أوروبا-يجب-أن-تشمل-ضمانات-لروسيا-1070803329.html

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