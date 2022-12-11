https://sputnikarabic.ae/20221211/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تخصص-أكثر-من-420-مليون-دولار-لإعادة-بناء-المنشآت--1071078611.html

شركة الطاقة الأوكرانية تخصص أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآتها

شركة الطاقة الأوكرانية تخصص أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآتها

أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرنرجو" أنها خصصت أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآت الطاقة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان لها اليوم الأحد، أوضحت "أوكرنرجو" أن كييف قدمت ضمانات حكومية لمشاريع ترميم وإعادة بناء منشآت الطاقة التابعة للشركة بقيمة إجمالية تزيد على 400 مليون يورو، وهو ما يوازي 421 مليون دولار.وقال البيان: "بشكل عام، تم اجتذاب تمويل بأكثر من 400 مليون يورو، وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل قرار الحكومة بتقديم ضمان حكومي لقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمبلغ 300 مليون يورو التي ستكمل بمنحة من حكومة هولندا".وأشارت الشركة إلى أنه في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت الحكومة أيضًا على تقديم ضمان حكومي لقرض بمبلغ 32.5 مليون يورو قدمه بنك KfW الألماني، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص هذه الأموال لإعادة بناء ثماني محطات فرعية في المنطقة الجنوبية الغربية، لافتة إلى أنها بصدد إعداد اتفاقية قرض وضمان مع بنك التنمية الألماني للتوقيع".بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الاتفاقية المالية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي سيسمح باستمرار استخدام القرض المتبقي البالغ 37.5 مليون يورو لتمويل إعادة إعمار أحد المحطات الفرعية الرئيسية في المنطقة الوسطى.وبعد الضربات في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف شبكة الطاقة في البلاد قد خرجت عن الخدمة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء الماضي، أنه من المستحيل في الوقت الحالي استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد بالكامل.طالع أيضا: خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا

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