https://sputnikarabic.ae/20221211/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تخصص-أكثر-من-420-مليون-دولار-لإعادة-بناء-المنشآت--1071078611.html
شركة الطاقة الأوكرانية تخصص أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآتها
شركة الطاقة الأوكرانية تخصص أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآتها
أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرنرجو" أنها خصصت أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآت الطاقة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T10:28+0000
2022-12-11T10:28+0000
2022-12-11T10:29+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان لها اليوم الأحد، أوضحت "أوكرنرجو" أن كييف قدمت ضمانات حكومية لمشاريع ترميم وإعادة بناء منشآت الطاقة التابعة للشركة بقيمة إجمالية تزيد على 400 مليون يورو، وهو ما يوازي 421 مليون دولار.وقال البيان: "بشكل عام، تم اجتذاب تمويل بأكثر من 400 مليون يورو، وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل قرار الحكومة بتقديم ضمان حكومي لقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمبلغ 300 مليون يورو التي ستكمل بمنحة من حكومة هولندا".وأشارت الشركة إلى أنه في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت الحكومة أيضًا على تقديم ضمان حكومي لقرض بمبلغ 32.5 مليون يورو قدمه بنك KfW الألماني، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص هذه الأموال لإعادة بناء ثماني محطات فرعية في المنطقة الجنوبية الغربية، لافتة إلى أنها بصدد إعداد اتفاقية قرض وضمان مع بنك التنمية الألماني للتوقيع".بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مشروع قانون بشأن التصديق على تعديل الاتفاقية المالية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي سيسمح باستمرار استخدام القرض المتبقي البالغ 37.5 مليون يورو لتمويل إعادة إعمار أحد المحطات الفرعية الرئيسية في المنطقة الوسطى.وبعد الضربات في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف شبكة الطاقة في البلاد قد خرجت عن الخدمة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء الماضي، أنه من المستحيل في الوقت الحالي استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد بالكامل.طالع أيضا: خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
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https://sputnikarabic.ae/20221211/زيلينسكي-يعلن-أن-النرويج-خصصت-100-مليون-دولار-لاستعادة-نظام-الطاقة-في-أوكرانيا-1071070474.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
شركة الطاقة الأوكرانية تخصص أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآتها
10:28 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 10:29 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرنرجو" أنها خصصت أكثر من 420 مليون دولار لإعادة بناء منشآت الطاقة.
موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان لها اليوم الأحد، أوضحت "أوكرنرجو" أن كييف قدمت ضمانات
حكومية لمشاريع ترميم وإعادة بناء منشآت الطاقة التابعة للشركة بقيمة إجمالية تزيد على 400 مليون يورو، وهو ما يوازي 421 مليون دولار.
وقال البيان: "بشكل عام، تم اجتذاب تمويل بأكثر من 400 مليون يورو، وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل قرار الحكومة بتقديم ضمان حكومي لقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمبلغ 300 مليون يورو التي ستكمل بمنحة من حكومة هولندا".
وأضافت الشركة أنها ستشتري بعض المعدات الضرورية لاستعادة البنية التحتية للشبكة، لافتة إلى أن المستقبل القريب، سيشهد توقيع اتفاقية ضمان بين أوكرانيا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك اتفاقية قرض بين الشركة والبنك الأوروبي للغرض ذاته، والتي ستتيح تخصيص الأموال اللازمة لاستعادة المعدات التالفة والتمويل مصاريف التشغيل ودعم الاستقرار المالي للشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت الحكومة أيضًا على تقديم ضمان حكومي لقرض بمبلغ 32.5 مليون يورو قدمه بنك KfW الألماني، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص هذه الأموال لإعادة بناء ثماني محطات فرعية في المنطقة الجنوبية الغربية، لافتة إلى أنها بصدد إعداد اتفاقية قرض وضمان مع بنك
التنمية الألماني للتوقيع".
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على مشروع قانون
بشأن التصديق على تعديل الاتفاقية المالية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي سيسمح باستمرار استخدام القرض المتبقي البالغ 37.5 مليون يورو لتمويل إعادة إعمار أحد المحطات الفرعية الرئيسية في المنطقة الوسطى.
وكان الجيش الروسي قد بدأ ضرب البنية التحتية الأوكرانية في الـ 10 من أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، حيث يتم تنفيذ الضربات على منشئات الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وبعد الضربات في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني
دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف شبكة الطاقة في البلاد قد خرجت عن الخدمة، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء الماضي، أنه من المستحيل في الوقت الحالي استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد بالكامل.