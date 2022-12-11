https://sputnikarabic.ae/20221211/عقب-صعود-المنتخب-المغربي-صحيفة-عبرية-إسرائيليون-يتلقون-رسائل-تحذرهم-من-التوجه-إلى-دول-عربية-1071086603.html

عقب صعود المنتخب المغربي... صحيفة عبرية: إسرائيليون يتلقون رسائل تحذرهم من التوجه إلى دول عربية

عقب صعود المنتخب المغربي... صحيفة عبرية: إسرائيليون يتلقون رسائل تحذرهم من التوجه إلى دول عربية

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية تحذرهم من التوجه إلى بعض الدول العربية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T13:47+0000

2022-12-11T13:47+0000

2022-12-11T13:47+0000

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ادعت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أن مئات الآلاف من الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية تحذرهم من التوجه إلى بعض الدول العربية، وهي رسائل وصلت إليهم من "مجموعة مغربية".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك الرسائل أرفق بها روابط تؤدي إلى منصة "تليغرام" تابعة لهم يطلق عليها اسم "أطلس جروب"، وكذلك أحد المواقع المزيفة يحتوى على شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.وهي الرسالة التي جاءت عقب فوز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره البرتغالي، أمس السبت، بهدف دون رد ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد كتب التاريخ بأسطر من ذهب، أمس السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع الفائز من مباراة أنجلترا وفرنسا، المقامة في وقت لاحق من اليوم، والتي تأتي في ختام مباريات الدور الربع النهائي.يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.

إسرائيل

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