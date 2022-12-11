https://sputnikarabic.ae/20221211/غازبروم-تستمر-بضخ-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1071074603.html
"غازبروم" تستمر بضخ الغاز الروسي إلى أوروبا
"غازبروم" تستمر بضخ الغاز الروسي إلى أوروبا
كشف ممثل شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر محطة "سودجا" بنحو 42.6 مليون متر مكعب. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T07:52+0000
2022-12-11T07:52+0000
2022-12-11T08:00+0000
روسيا
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وقال ممثل الشركة للصحفيين إن "طلب الضخ عبر سوخرانيفكا رفضه الجانب الأوكراني، حيث تقوم غازبروم بتزويد الغاز الروسي من أجل عبوره أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات في محطة سودجا يوم 11 ديسمبر/كانون الأول".وذكر الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة لمحطة الضخ أن شركة الغاز الروسية تضخ نحو 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا من أوكرانيا عبر خط "سودجا" الذي مازال يعمل بعد استهداف "نورد ستريم 1 و2".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، قرب جزيرة بورنهولم، مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية، فيما أكدت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط الغاز "التيار الشمالي"، استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط، واستئناف عمله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"غازبروم" تستمر بضخ الغاز الروسي إلى أوروبا
07:52 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
كشف ممثل شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر محطة "سودجا" بنحو 42.6 مليون متر مكعب.
وقال ممثل الشركة للصحفيين إن "طلب الضخ عبر سوخرانيفكا رفضه الجانب الأوكراني، حيث تقوم غازبروم بتزويد الغاز الروسي من أجل عبوره أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات في محطة سودجا يوم 11 ديسمبر/كانون الأول".
وذكر الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة لمحطة الضخ أن شركة الغاز الروسية تضخ نحو 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا من أوكرانيا عبر خط "سودجا" الذي مازال يعمل بعد استهداف "نورد ستريم 1 و2".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث
في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، قرب جزيرة بورنهولم، مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية، فيما أكدت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط الغاز "التيار الشمالي"، استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط، واستئناف عمله.