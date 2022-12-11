https://sputnikarabic.ae/20221211/غانتس-يهدد-سوريا-من-الأفضل-ألا-تسمح-لإيران-بالعمل-في-أراضيها-1071096431.html
غانتس يهدد سوريا: من الأفضل ألا تسمح لإيران بالعمل في أراضيها
غانتس يهدد سوريا: من الأفضل ألا تسمح لإيران بالعمل في أراضيها
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، "رسالة تهديد إلى سوريا. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T18:16+0000
2022-12-11T18:16+0000
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وقال غانتس، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، "من الأفضل لسوريا ألا تسمح لإيران بالعمل من أراضيها".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد كشف الشهر الماضي، عما وصفها "عدة مواقع إيرانية لإنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة في سوريا".وعرض غانتس، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي لصحيفة "روزاليم بوست" الإسرائيلية، خريطة تحتوي على عدة مواقع زعم أنها إيرانية لتطوير الأسلحة الدقيقة في سوريا، مشيرا إلى "مركز الدراسات والبحوث العلمية CER قرب مدينة مصياف شمال غربي سوريا.وقال إن "المواقع التي أكشفها لكم على الخريطة، وخاصة موقع تحت الأرض في مصياف حيث يتم تصنيع صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا محتملا للمنطقة وإسرائيل".واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، "إيران بتحويل المواقع العسكرية السورية إلى منشآت لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه لـ"حزب الله" والميليشيات الإيرانية الأخرى في المنطقة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر بدأ في عهد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
غانتس يهدد سوريا: من الأفضل ألا تسمح لإيران بالعمل في أراضيها
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وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، "رسالة تهديد إلى سوريا.
وقال غانتس، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، "من الأفضل لسوريا ألا تسمح لإيران بالعمل من أراضيها".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد كشف الشهر الماضي، عما وصفها "عدة مواقع إيرانية
لإنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة في سوريا".
وعرض غانتس، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي لصحيفة
"روزاليم بوست" الإسرائيلية، خريطة تحتوي على عدة مواقع زعم أنها إيرانية لتطوير الأسلحة الدقيقة في سوريا، مشيرا إلى "مركز الدراسات والبحوث العلمية CER قرب مدينة مصياف شمال غربي سوريا.
وقال إن "المواقع التي أكشفها لكم على الخريطة، وخاصة موقع تحت الأرض في مصياف حيث يتم تصنيع صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا محتملا للمنطقة وإسرائيل".
واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، "إيران بتحويل المواقع العسكرية السورية إلى منشآت لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه لـ"حزب الله" والميليشيات الإيرانية الأخرى في المنطقة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر بدأ في عهد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني".