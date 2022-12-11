https://sputnikarabic.ae/20221211/فوتشيتش-سنطلب-إرسال-قواتنا-إلى-كوسوفو-لحماية-الأقلية-الصربية-1071092603.html
فوتشيتش: سنطلب إرسال قواتنا إلى كوسوفو لحماية الأقلية الصربية
فوتشيتش: سنطلب إرسال قواتنا إلى كوسوفو لحماية الأقلية الصربية
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده ستطلب إعادة قواتها إلى كوسوفو لحماية الأقلية الصربية، مع اشتداد التوترات بين الخصمين السابقين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T15:55+0000
2022-12-11T15:55+0000
2022-12-11T15:55+0000
العالم
كوسوفو
صربيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102556/48/1025564838_0:237:4512:2775_1920x0_80_0_0_c2926f752eb29e4d5c719058d0108505.jpg
وأوضح فوتشيتش في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الحكومة ستقرر رسميا الأسبوع المقبل تقديم التماس إلى قائد قوة حفظ السلام في كوسوفو، معترفا بأنه يتوقع فشل محاولة صربيا، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".يمكن لصربيا أن تنشر ما يصل إلى 1000 من أفراد الجيش والشرطة في كوسوفو بموجب قرار للأمم المتحدة كان جزءا من تدابير لإنهاء حرب 1999، لكن فوتشيتش قال "ليس لدي أوهام وأعلم أنهم سيرفضون مثل هذا الطلب".توسط مسؤولو الاتحاد الأوروبي في اتفاق بين الجانبين الشهر الماضي لنزع فتيل خلاف بشأن تراخيص السيارات والوثائق الشخصية. لكن الخلافات بين الأقلية الصربية في كوسوفو والأغلبية الألبانية تصاعدت مما يعقد محاولات تطبيع العلاقات.أصيب ضابط في شرطة كوسوفو عندما أطلق مسلح مجهول النار على سيارة للشرطة في وقت متأخر من يوم الخميس، في واحدة من أربع بلديات أغلب سكانها من الصرب، وتوسع نطاق العنف يوم السبت.تعهد فوتشيتش بمواصلة المطالبة بحماية الصرب المتبقين في كوسوفو، والذين أصبحوا أقلية عرقية عندما أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008.
https://sputnikarabic.ae/20221211/اندلاع-أعمال-عنف-في-شمال-كوسوفو-والسكان-الصرب-يغلقون-الطرق-1071079222.html
كوسوفو
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102556/48/1025564838_248:0:4264:3012_1920x0_80_0_0_cedd85b3231555c999f59ab7613a5bc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوسوفو, صربيا
فوتشيتش: سنطلب إرسال قواتنا إلى كوسوفو لحماية الأقلية الصربية
تابعنا عبر
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده ستطلب إعادة قواتها إلى كوسوفو لحماية الأقلية الصربية، مع اشتداد التوترات بين الخصمين السابقين.
وأوضح فوتشيتش في مؤتمر صحفي يوم السبت أن الحكومة ستقرر رسميا الأسبوع المقبل تقديم التماس إلى قائد قوة حفظ السلام في كوسوفو، معترفا بأنه يتوقع فشل محاولة صربيا، حسبما نقلت وكالة
"بلومبيرغ".
يمكن لصربيا أن تنشر ما يصل إلى 1000 من أفراد الجيش والشرطة في كوسوفو بموجب قرار للأمم المتحدة كان جزءا من تدابير لإنهاء حرب 1999، لكن فوتشيتش قال "ليس لدي أوهام وأعلم أنهم سيرفضون مثل هذا الطلب".
توسط مسؤولو الاتحاد الأوروبي في اتفاق بين الجانبين الشهر الماضي لنزع فتيل خلاف بشأن تراخيص السيارات والوثائق الشخصية. لكن الخلافات بين الأقلية الصربية في كوسوفو والأغلبية الألبانية تصاعدت مما يعقد محاولات تطبيع العلاقات.
أصيب ضابط في شرطة كوسوفو عندما أطلق مسلح مجهول النار على سيارة للشرطة في وقت متأخر من يوم الخميس، في واحدة من أربع بلديات أغلب سكانها من الصرب، وتوسع نطاق العنف يوم السبت.
تعهد فوتشيتش
بمواصلة المطالبة بحماية الصرب المتبقين في كوسوفو، والذين أصبحوا أقلية عرقية عندما أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في عام 2008.