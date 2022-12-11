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https://sputnikarabic.ae/20221211/قناة-إيطالية-تشبه-مسار-المغرب-في-المونديال-بـ-حكاية-خرافية--1071083264.html
قناة إيطالية تشبه مسار المغرب في المونديال بـ "حكاية خرافية"
قناة إيطالية تشبه مسار المغرب في المونديال بـ "حكاية خرافية"
اعتبرت القناة الإيطالية العمومية "راي نيوز"، أمس السبت، أن مسار المغرب في مونديال قطر 2022 " يشبه حكاية خرافية"، مسجلة أن "أسود الأطلس"، الذين فرضوا هيمنتهم... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T12:46+0000
2022-12-11T12:46+0000
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وأضافت القناة الإيطالية أن "المنتخب المغربي، القوي بدفاعه، يضاعف أرقامه القياسية ليصبح أول فريق من القارة الإفريقية يصل إلى نصف النهائي".وأشارت "راي نيوز" إلى أن المدرب الركراكي "أصبح اليوم اسما كبيرا على الساحة الكروية الدولية ويجب على الجميع أخذه بعين الاعتبار"، مشيدة بأداء أسود الأطلس الذين أوقفوا محاولات برونو فرنانديز وجواو فيليكس وغونزالو رامو، وفرضوا أنفسهم بفضل زياش وأوناحي والنصيري، ناهيك عن تصدي بونو الاستثنائي لتسديدة قوية من جواو فيليكس، وفقا لوكالة المغرب العربي".وتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره البرتغالي (1-0) بفضل الهدف الذي سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42).وسيلتقي أسود الأطلس، في دور نصف النهائي المنتخب الفرنسي بعد أن تغلب على نظيره الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الاتحاد-العربي-لكرة-القدم-يعلق-على-تأهل-المغرب-للمربع-الذهبي-في-مونديال-قطر-2022-1071066674.html
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, كأس العالم لكرة القدم
رياضة, أخبار المغرب اليوم, كأس العالم لكرة القدم

قناة إيطالية تشبه مسار المغرب في المونديال بـ "حكاية خرافية"

12:46 GMT 11.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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اعتبرت القناة الإيطالية العمومية "راي نيوز"، أمس السبت، أن مسار المغرب في مونديال قطر 2022 " يشبه حكاية خرافية"، مسجلة أن "أسود الأطلس"، الذين فرضوا هيمنتهم منذ دور المجموعات، تمكنوا من إقصاء إسبانيا وإجبار البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو على الخروج من المونديال.
وأضافت القناة الإيطالية أن "المنتخب المغربي، القوي بدفاعه، يضاعف أرقامه القياسية ليصبح أول فريق من القارة الإفريقية يصل إلى نصف النهائي".
وأشارت "راي نيوز" إلى أن المدرب الركراكي "أصبح اليوم اسما كبيرا على الساحة الكروية الدولية ويجب على الجميع أخذه بعين الاعتبار"، مشيدة بأداء أسود الأطلس الذين أوقفوا محاولات برونو فرنانديز وجواو فيليكس وغونزالو رامو، وفرضوا أنفسهم بفضل زياش وأوناحي والنصيري، ناهيك عن تصدي بونو الاستثنائي لتسديدة قوية من جواو فيليكس، وفقا لوكالة المغرب العربي".
وتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره البرتغالي (1-0) بفضل الهدف الذي سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42).
المنتخب المغربي في مباراة البرتغال بكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
الاتحاد العربي لكرة القدم يعلق على تأهل المغرب للمربع الذهبي في مونديال "قطر 2022"
أمس, 20:50 GMT
وسيلتقي أسود الأطلس، في دور نصف النهائي المنتخب الفرنسي بعد أن تغلب على نظيره الإنجليزي.
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