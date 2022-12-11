https://sputnikarabic.ae/20221211/كان-حلمي-الأكبر-رونالدو-يعلق-على-خروج-البرتغال-من-كأس-العالم-1071091458.html
"كان حلمي الأكبر"... رونالدو يعلق على خروج البرتغال من كأس العالم
"كان حلمي الأكبر"... رونالدو يعلق على خروج البرتغال من كأس العالم
علق النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو على خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" عقب هزيمته أمام نظيره المغربي أمس السبت. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T15:33+0000
2022-12-11T15:33+0000
2022-12-11T15:33+0000
مجتمع
رياضة
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وقال رونالدو عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي إن "فوز البرتغال بكأس العالم كان أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحا، لحسن الحظ، لقد فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع منتخب البرتغال، لكن تصدر اسم بلدنا منتخبات العالم كان حلمي الأكبر".وأضاف" لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس، الأمر لا يحتمل التعليقات الحماسية، لقد قيل الكثير، وكتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن ما أريد أن يعرفه الجميع أن تفاني منتخب البرتغال لم يتغير للحظة، لقد كنت دائما لاعبا إضافيا يقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدا لزملائي في الفريق ولبلدي"، واختتم رونالدو قائلا: يذكر أن منتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، أمس السبت، على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
"كان حلمي الأكبر"... رونالدو يعلق على خروج البرتغال من كأس العالم
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علق النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو على خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" عقب هزيمته أمام نظيره المغربي أمس السبت.
وقال رونالدو عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي إن "فوز البرتغال بكأس العالم كان أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحا، لحسن الحظ، لقد فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع منتخب البرتغال، لكن تصدر اسم بلدنا منتخبات العالم كان حلمي الأكبر".
وتابع الدون: "لقد قاتلت وناضلت بشدة من أجل هذا الحلم، في المرات الخمس التي شاركت فيها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عاما، دائما كنت ألعب إلى جانب مع لاعبين رائعين ومعنا دعم ملايين البرتغاليين، لقد بذلت قصارى جهدي، وأعطيت كل شيء في الميدان، لم أدر وجهي أبدا للقتال ولم أتخل أبدا عن الحلم".
وأضاف" لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس، الأمر لا يحتمل التعليقات الحماسية، لقد قيل الكثير، وكتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن ما أريد أن يعرفه الجميع أن تفاني منتخب البرتغال لم يتغير للحظة، لقد كنت دائما لاعبا إضافيا يقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدا لزملائي في الفريق ولبلدي"، واختتم رونالدو قائلا:
"الآن ليس هناك الكثير لنقوله، فقط، شكرا للبرتغال، شكرا لقطر. كان الحلم جميلا".
يذكر أن منتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، أمس السبت، على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي
كأس العالم "قطر 2022".
تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.