https://sputnikarabic.ae/20221211/ماكرون-يسافر-إلى-قطر-لحضور-مباراة-فرنسا-والمغرب-في-نصف-نهائي-المونديال-1071082667.html
ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى قطر، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T12:13+0000
2022-12-11T12:13+0000
2022-12-11T12:13+0000
بطولة كأس العالم 2022
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
رياضة
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103383/32/1033833252_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_534220c754834e037a436ab870164edb.jpg
وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، عبر راديو "فرانس إنفو"، "سأعود مع الرئيس يوم الأربعاء".وأضافت: "تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد (ماكرون) بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".وتابعت الوزيرة: "لقد تابع منتخب فرنسا أمس، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".يذكر أن ماكرون كان قد صرح قبل انطلاق المونديال، بأنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك".وبعد صعود منتخب فرنسا لقبل النهائي، كتب ماكرون على "تويتر"، "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معاً. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/فرنسا-تهزم-إنجلترا-وتستعد-للقاء-المغرب-في-نصف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071069511.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103383/32/1033833252_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_73ccc94fc70728e5b987e140253bdf9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, مجتمع
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, مجتمع
ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى قطر، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.
وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، عبر راديو "فرانس إنفو"، "سأعود مع الرئيس يوم الأربعاء".
وأضافت: "تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد (ماكرون) بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".
وتابعت الوزيرة: "لقد تابع منتخب فرنسا أمس، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".
يذكر أن ماكرون كان قد صرح قبل انطلاق المونديال، بأنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك".
وبعد صعود منتخب فرنسا
لقبل النهائي، كتب ماكرون على "تويتر"، "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معاً. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".
ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين
.