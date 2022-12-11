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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221211/ماكرون-يسافر-إلى-قطر-لحضور-مباراة-فرنسا-والمغرب-في-نصف-نهائي-المونديال-1071082667.html
ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى قطر، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T12:13+0000
2022-12-11T12:13+0000
بطولة كأس العالم 2022
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
رياضة
منوعات
مجتمع
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وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، عبر راديو "فرانس إنفو"، "سأعود مع الرئيس يوم الأربعاء".وأضافت: "تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد (ماكرون) بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".وتابعت الوزيرة: "لقد تابع منتخب فرنسا أمس، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".يذكر أن ماكرون كان قد صرح قبل انطلاق المونديال، بأنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك".وبعد صعود منتخب فرنسا لقبل النهائي، كتب ماكرون على "تويتر"، "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معاً. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20221210/فرنسا-تهزم-إنجلترا-وتستعد-للقاء-المغرب-في-نصف-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1071069511.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, مجتمع
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, مجتمع

ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال

12:13 GMT 11.12.2022
© Sputnik . Aleksey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، ورئيس الفيفا جاني إنفانتينيو، خلال مباراة نهائي كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي في موسكو
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، ورئيس الفيفا جاني إنفانتينيو، خلال مباراة نهائي كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Aleksey Filippov
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أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى قطر، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب.
وقالت أوديا كاستيرا التي حضرت مساء السبت مباراة ربع النهائي التي انتصر فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، عبر راديو "فرانس إنفو"، "سأعود مع الرئيس يوم الأربعاء".
وأضافت: "تفاصيل الرحلة لم تُحسم بعد، لقد تعهد (ماكرون) بذلك ويلتزم به، سيلتزم به بسعادة".
وتابعت الوزيرة: "لقد تابع منتخب فرنسا أمس، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة".
يذكر أن ماكرون كان قد صرح قبل انطلاق المونديال، بأنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك".
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
أمس, 21:49 GMT
وبعد صعود منتخب فرنسا لقبل النهائي، كتب ماكرون على "تويتر"، "مبروك للبلوز! البلد كله يدعمكم: سنذهب إلى النهاية معاً. للمغاربة: نحيي انتصاركم التاريخي. موعدنا نصف النهائي!".
ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين.
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