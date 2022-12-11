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https://sputnikarabic.ae/20221211/مجلس-الدولة-الليبي-يصوت-بالإجماع-على-تعليق-التواصل-مع-مجلس-النواب-1071089872.html
مجلس الدولة الليبي يصوت بالإجماع على تعليق التواصل مع مجلس النواب
مجلس الدولة الليبي يصوت بالإجماع على تعليق التواصل مع مجلس النواب
صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي". 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:54+0000
2022-12-11T14:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وصرح مجلس الدولة، في بيان له، عبر حسابه على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "عقد جلسة طارئة بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تداعيات قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي".وأضاف البيان أن "المجلس صادق على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء".وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أعلن "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.ورد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة وقال، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".وأضاف أن "هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات"، معربا عن "استغرابه من عدم الفهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20221207/البرلمان-الليبي-يرد-على-الأعلى-للدولة-إنشاء-محكمة-دستورية-تأكيد-لمواد-مسودة-الدستور-المتفق-عليها-1070946770.html
https://sputnikarabic.ae/20221207/الأعلى-للدولة-يعلن-تعليق-التواصل-مع-النواب-الليبي-لحين-إلغاء-قانون-المحكمة-الدستورية-1070939939.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

مجلس الدولة الليبي يصوت بالإجماع على تعليق التواصل مع مجلس النواب

14:54 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / -رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / -
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صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي".
وصرح مجلس الدولة، في بيان له، عبر حسابه على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "عقد جلسة طارئة بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تداعيات قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي".
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
البرلمان الليبي يرد على الأعلى للدولة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد لمواد مسودة الدستور المتفق عليها
7 ديسمبر, 13:48 GMT
وأضاف البيان أن "المجلس صادق على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء".
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أعلن "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
ورد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة وقال، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".
وأضاف أن "هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات"، معربا عن "استغرابه من عدم الفهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية".
رئيسا مجلسي النواب الليبي عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري يتوسطهما وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
"الأعلى للدولة" يعلن تعليق التواصل مع "النواب" الليبي لحين إلغاء قانون المحكمة الدستورية
7 ديسمبر, 11:17 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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