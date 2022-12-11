https://sputnikarabic.ae/20221211/مدرب-منتخب-فرنسا-يحتفظ-بمنصبه-حتى-2024-بعد-التأهل-إلى-نصف-نهائي-المونديال-1071089011.html
مدرب منتخب فرنسا يحتفظ بمنصبه حتى 2024 بعد التأهل إلى نصف نهائي المونديال
مدرب منتخب فرنسا يحتفظ بمنصبه حتى 2024 بعد التأهل إلى نصف نهائي المونديال
من المقرر أن يحتفظ المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب بمنصبه حتى عام 2024 على الأقل، عندما تقام بطولة أوروبا المقبلة بكرة القدم. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:39+0000
2022-12-11T14:39+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر، اليوم الأحد، فإن تأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم "قطر 2022" سمح لديشامب باتخاذ قرار مستقل حول الأمر.ديشامب، الذي قاد الفريق للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا العام أن زين الدين زيدان سيصبح المدرب الأول للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بعد بطولة هذا العام في قطر.أصبحت فرنسا، أمس السبت، آخر فريق يصل إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد أن تغلبت على إنجلترا في مباراة ربع النهائي. ستلعب فرنسا في مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل ضد المنتخب المغربي.
https://sputnikarabic.ae/20221211/ماكرون-يسافر-إلى-قطر-لحضور-مباراة-فرنسا-والمغرب-في-نصف-نهائي-المونديال-1071082667.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , رياضة, مجتمع
أخبار فرنسا , رياضة, مجتمع
مدرب منتخب فرنسا يحتفظ بمنصبه حتى 2024 بعد التأهل إلى نصف نهائي المونديال
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من المقرر أن يحتفظ المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب بمنصبه حتى عام 2024 على الأقل، عندما تقام بطولة أوروبا المقبلة بكرة القدم.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" عن مصادر، اليوم الأحد، فإن تأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم "قطر 2022" سمح لديشامب باتخاذ قرار مستقل حول الأمر.
ديشامب، الذي قاد الفريق للفوز بكأس العالم 2018 في روسيا، كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق من هذا العام أن زين الدين زيدان سيصبح المدرب الأول للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بعد بطولة هذا العام في قطر.
أصبحت فرنسا، أمس السبت، آخر فريق يصل إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد أن تغلبت على إنجلترا
في مباراة ربع النهائي. ستلعب فرنسا في مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل ضد المنتخب المغربي.