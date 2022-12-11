https://sputnikarabic.ae/20221211/مصر-تؤكد-عدم-خروج-أي-سفينة-من-سواحلها-بهجرة-غير-شرعية-منذ-سبتمبر-2016-1071082218.html

مصر تؤكد عدم خروج أي سفينة من سواحلها بهجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016

مصر تؤكد عدم خروج أي سفينة من سواحلها بهجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، على عدم خروج أي سفينة من السواحل المصرية، بهجرة غير شرعية منذ شهر سبتمبر/ أيلول عام 2016. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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وشدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المقدوني، بويار عثماني، أن مصر "بذلت جهودا لمنع أي هجرة غير شرعية من أراضيها، بما في ذلك استخدام الوسائل الأمنية لمراقبة حدودها البحرية، وتفكيك منظومات الجريمة المنظمة التي تستغل هذه القضية لتحقيق أرباح من ورائها".كما أشار شكري إلى أن "مصر استقبلت 6 ملايين لاجيء خلال السنوات الماضية، ووفرت كافة الخدمات لهم".من ناحيته، قال وزير خارجية مقدونيا الشمالية؛ إن "دور مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية فعال، ويجب أن يساند بكل قوة".وتابع أن "مقدونيا الشمالية تلعب دورا هاما لأن هناك أكثر من أربعة ملايين شخص تجاوزوا الحدود المقدونية، ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول تقوية العلاقات ونضع حدا لهذا الأمر ومن خلال دول اوروبية والترتيبات الثنائية نستطيع أن نحقق هذا التطور النوعي وكذلك تقوية القدرات".وأضاف عثماني أنه "منذ يناير/ كانون الثاني، منعنا أكثر من 23 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية من اليونان إلى شمال مقدونيا وربما كان هناك كذلك مع دول اوروبية أخرى يحاول أفراد الهجرة غير الشرعية وقمنا بالفعل باتحاد وتكثيف الجهود مع شركاء الاوروبيين وتوسيع جهودنا في هذا الإطار وقمنا بتوقيع اتفاقية من اجل استخدام كافة قدراتنا من أجل توسيع مواجهة هذه الظاهرة وتوسيع جهودنا في هذا الإطار وبما له من تأثيرات متتابعة بعد ذلك". وتناولت المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره المقدوني، بويار عثماني، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط و منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة، و فرص دعم العلاقات الثنائية بين مصر وشمال مقدونيا، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.

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