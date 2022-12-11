https://sputnikarabic.ae/20221211/مظاهرات-عارمة-في-بنغلاديش-تطالب-باستقالة-رئيسة-الوزراء-وحل-البرلمان-1071093851.html
مظاهرات عارمة في بنغلاديش تطالب باستقالة رئيسة الوزراء وحل البرلمان
مظاهرات عارمة في بنغلاديش تطالب باستقالة رئيسة الوزراء وحل البرلمان
نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع دكا، مطالبين بحل البرلمان من أجل إفساح المجال لإجراء انتخابات جديدة، وأيضا باستقالة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T16:42+0000
2022-12-11T16:42+0000
2022-12-11T16:44+0000
العالم
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نظم الاحتجاج الجماهيري في العاصمة، أمس السبت، الحزب الوطني البنغلاديشي المعارض، الذي يتهم حسينة بالفشل في معالجة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. تأتي التظاهرة وسط موجة من الاحتجاجات التي تطالب حسينة بالتنحي وتدعو إلى انتخابات جديدة.ردت حسينة بوصف قادة المعارضة بأنهم "إرهابيون" وحذرت الناس من السماح للحزب الوطني البنغالي - أكبر حزب معارض - بالعودة إلى السلطة. ألقي القبض على العديد من الأشخاص في الفترة التي سبقت احتجاج يوم السبت.وألقت الشرطة القبض على اثنين من كبار قادة الحزب الوطني البنغلاديشي، من بينهم الأمين العام للحزب ميرزا الأمغير يوم الجمعة. وقالت السلطات إن الأمغير يواجه اتهامات دون إعطاء مزيد من المعلومات.لقي رجل واحد على الأقل مصرعه خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة يوم الأربعاء، عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الناس المتجمهرين أمام مكتب الحزب الوطني في العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20221025/إعصار-سيترانغ-يودي-بحياة-13-شخصا-على-الأقل-في-بنغلاديش-1069447805.html
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العالم
مظاهرات عارمة في بنغلاديش تطالب باستقالة رئيسة الوزراء وحل البرلمان
16:42 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع دكا، مطالبين بحل البرلمان من أجل إفساح المجال لإجراء انتخابات جديدة، وأيضا باستقالة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.
نظم الاحتجاج الجماهيري في العاصمة، أمس السبت، الحزب الوطني البنغلاديشي المعارض، الذي يتهم حسينة بالفشل في معالجة ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. تأتي التظاهرة وسط موجة من الاحتجاجات التي تطالب حسينة بالتنحي وتدعو إلى انتخابات جديدة.
ردت حسينة بوصف قادة المعارضة بأنهم "إرهابيون" وحذرت الناس من السماح للحزب الوطني البنغالي - أكبر حزب معارض - بالعودة إلى السلطة. ألقي القبض على العديد من الأشخاص في الفترة التي سبقت احتجاج يوم السبت.
وألقت الشرطة
القبض على اثنين من كبار قادة الحزب الوطني البنغلاديشي، من بينهم الأمين العام للحزب ميرزا الأمغير يوم الجمعة. وقالت السلطات إن الأمغير يواجه اتهامات دون إعطاء مزيد من المعلومات.
لقي رجل واحد على الأقل مصرعه خلال اشتباكات
بين المتظاهرين والشرطة يوم الأربعاء، عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الناس المتجمهرين أمام مكتب الحزب الوطني في العاصمة.