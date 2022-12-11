https://sputnikarabic.ae/20221211/مقتل-شخص-وإصابة-ثلاثة-نتيجة-هجمات-صاروخية-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-1071072929.html
مقتل شخص وإصابة ثلاثة نتيجة هجمات صاروخية أوكرانية على جمهورية دونيتسك
مقتل شخص وإصابة ثلاثة نتيجة هجمات صاروخية أوكرانية على جمهورية دونيتسك
قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، جراء قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T06:30+0000
2022-12-11T06:30+0000
2022-12-11T06:31+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. ووفق تصريحات صدرت عن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، فإن شخصًا توفي وأصيب ثلاثة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة الهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية.وقال المقر في تصريحات نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 08:00 [05:00 بتوقيت جرينتش] من 10 ديسمبر/كانون الأول إلى 08:00 يوم 11 ديسمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون".يوم السبت، أصيب مدني واحد على الأقل خلال قصف أوكرانيا لوسط دونيتسك، مما أدى إلى تدمير مبنى القبة السماوية الجديدة ومركزين للتسوق.طالع أيضا: مقتل امرأة في قصف دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20221209/تعرض-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-للقصف-الأوكراني-39-مرة-خلال-24-ساعة-1071007630.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
مقتل شخص وإصابة ثلاثة نتيجة هجمات صاروخية أوكرانية على جمهورية دونيتسك
06:30 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 06:31 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، جراء قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية.
دونيتسك - سبوتنيك. ووفق تصريحات صدرت عن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، فإن شخصًا توفي وأصيب ثلاثة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة الهجمات الصاروخية
التي شنتها القوات الأوكرانية.
وقال المقر في تصريحات نشرها عبر حسابه في موقع التواصل
الاجتماعي "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 08:00 [05:00 بتوقيت جرينتش] من 10 ديسمبر/كانون الأول إلى 08:00 يوم 11 ديسمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة دونيتسك باستخدام قاذفات صواريخ متعددة من طراز "إم بي 21 غراد".
يوم السبت، أصيب مدني واحد على الأقل خلال قصف أوكرانيا لوسط دونيتسك، مما أدى إلى تدمير مبنى القبة السماوية الجديدة ومركزين للتسوق.