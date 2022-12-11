https://sputnikarabic.ae/20221211/ميدفيديف-أعداء-روسيا-توغلوا-في-كل-دول-العالم-بما-فيها-بلادنا-1071072796.html
ميدفيديف: أعداء روسيا توغلوا في كل دول العالم بما فيها بلادنا
ميدفيديف: أعداء روسيا توغلوا في كل دول العالم بما فيها بلادنا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أعداء روسيا توغلوا وتمترسوا في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا، لذلك تقوم موسكو بزيادة إنتاج... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T06:26+0000
2022-12-11T06:26+0000
2022-12-11T06:26+0000
روسيا
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ونشر ميدفيديف على صفحته الشخصية في "تلغرام": "الأمر أصعب بكثير بالنسبة لنا، لقد توغل عدونا ليس فقط في مقاطعة كييف، وفي بلدنا الأصلي روسيا، إنه موجود في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وفي عدد من الأماكن الأخرى".وأضاف قائلا: "لذلك نعمل على زيادة إنتاج أقوى الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تستند إلى مبادئ جديدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا؛ أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: أعداء روسيا توغلوا في كل دول العالم بما فيها بلادنا
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أعداء روسيا توغلوا وتمترسوا في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا، لذلك تقوم موسكو بزيادة إنتاج أقوى الأسلحة.
ونشر ميدفيديف على صفحته الشخصية في "تلغرام": "الأمر أصعب بكثير بالنسبة لنا، لقد توغل عدونا ليس فقط في مقاطعة كييف، وفي بلدنا الأصلي روسيا، إنه موجود في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وفي عدد من الأماكن الأخرى".
وأضاف قائلا: "لذلك نعمل على زيادة إنتاج أقوى الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تستند إلى مبادئ جديدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسي
ا؛ أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.