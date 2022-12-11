https://sputnikarabic.ae/20221211/نجل-نتنياهو-يخسر-دعوى-تشهير-بـ-117-ألف-دولار-ويطالب-الدولة-بالسداد-بدلا-منه-1071102663.html

نجل نتنياهو يخسر دعوى تشهير بـ 117 ألف دولار ويطالب الدولة بالسداد بدلا منه

نجل نتنياهو يخسر دعوى تشهير بـ 117 ألف دولار ويطالب الدولة بالسداد بدلا منه

اتصل يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بمكتب المدعي العام من خلال محاميه، وطلب من الدولة أن تدفع بدلًا منه التعويضات في... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T20:56+0000

2022-12-11T20:56+0000

2022-12-11T20:56+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن محكمة إسرائيلية قضت بتغريم نجل نتنياهو 400 ألف شيكل (117 ألف دولار)، بعد دعوى تشهير رفعها ضده المحرر السابق بموقع "واللا" آفي الكلعي، بعدما نشر يائير عام 2019 مزاعم بأنه جزء من منظومة هدفها تشويه والده الذي كان وقتها رئيسا للوزراء.وطالب نجل نتنياهو الدولة بسداد المبلغ عنه بدعوى أنه لم يتسلم بيان الدفاع في الدعوى التي أقامها الكلعي ضده.وادعى يائير الذي كان يعيش مع والده في شارع بلفور بالقدس (مقر إقامة رؤوساء الوزراء الإسرائيليين) عند رفع الدعوى أن موظفي مكتب رئيس الوزراء مسؤولون عن عدم استلامها- وبالتالي يجب على الدولة دفع المبلغ بالكامل بما في ذلك الفائدة.وقال: "لقد أُمرت بدفع مئات الآلاف من الشواقل بسبب الإهمال في مكتب رئيس الوزراء. وهو مبني على حقيقة بسيطة: لا أحد في مكتب رئيس الوزراء يدعي أنه تم تسليمي الدعوى باليد، كما يقتضي القانون، وبالتالي حُرمت من حقي الأساسي في الدفاع عن نفسي".من جانبها، قالت النيابة الإسرائيلية: "محامي يائير نتنياهو تقدم إلى النيابة بطلب لتغطية مبلغ التعويض الذي حكمت به المحكمة ضد موكله في قضية التشهير. وفي قرار المحكمة، الذي صادقت عليه المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، تقرر أن الدعوى القضائية قد رفعت عليه بشكل صحيح. وفي الأيام القادمة، سيتم إعطاء محامي مقدم الطلب إجابة الدولة".ويعكف بنيامين نتنياهو حاليا على تشكيل حكومته، بعد فوز معسكره في الانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع الشهر الماضي، وسبق أن تولي منصب رئيس الوزراء في الفترة بين 2009- 2021.

https://sputnikarabic.ae/20221029/نجل-نتنياهو-يحذر-من-أن-إسرائيل-لن-تبقى-دولة-يهودية-إذا-خسر-والده-الانتخابات-1069608049.html

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