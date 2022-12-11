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https://sputnikarabic.ae/20221211/وزيرة-الرياضة-الفرنسية-ترتدي-سترة-تحمل-ألوان-قوس-قزح-في-قطر-1071080665.html
وزيرة الرياضة الفرنسية ترتدي سترة تحمل ألوان قوس قزح في قطر
وزيرة الرياضة الفرنسية ترتدي سترة تحمل ألوان قوس قزح في قطر
ارتدت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، سترة بأكمام تحمل ألوان قوس قزح أثناء مباراة فرنسا في دور ربع النهائي لكأس العالم في قطر، يوم السبت، في رسالة... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T11:08+0000
2022-12-11T11:08+0000
المنتخب الفرنسي
قوس قزح
كأس العالم 2002
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وشاهدت أوديا كاستيرا، لاعبة التنس المحترفة السابقة، المباراة من منصة كبار الزوار، حيث فازت فرنسا على إنجلترا 2-1 لتحجز موقعها في نصف النهائي، بحسب "فرانس برس".شكل مجتمع المثليين واستخدام رمزه المتمثل في قوس قزح نقطة نقاش متكررة في كأس العالم في قطر، حيث تحظر المثلية الجنسية لمخالفتها للشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع المحافظ.وقبل البطولة، أعلنت باريس والعديد من المدن الفرنسية أنها لن تعرض المباريات من قطر على شاشات عامة كبيرة وسط دعوات لمقاطعة البطولة.من المقرر أن يسافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه "يجب ألا نسيس الرياضة"، إلى قطر يوم الأربعاء لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في نص النهائي.وكان ماكرون قد وعد بدعم أبطال العالم شخصيا في حال وصلوا إلى دور نصف النهائي.من جانبها، قالت وزيرة الرياضة لراديو "فرانس إنفو": "سأعود مع الرئيس يوم الأربعاء. نحن نعمل على التفاصيل".
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المنتخب الفرنسي, قوس قزح, كأس العالم 2002
المنتخب الفرنسي, قوس قزح, كأس العالم 2002

وزيرة الرياضة الفرنسية ترتدي سترة تحمل ألوان قوس قزح في قطر

11:08 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISمنتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022
منتخب فرنسا بعد الفوز على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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ارتدت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، سترة بأكمام تحمل ألوان قوس قزح أثناء مباراة فرنسا في دور ربع النهائي لكأس العالم في قطر، يوم السبت، في رسالة واضحة لدعم المثليين.
وشاهدت أوديا كاستيرا، لاعبة التنس المحترفة السابقة، المباراة من منصة كبار الزوار، حيث فازت فرنسا على إنجلترا 2-1 لتحجز موقعها في نصف النهائي، بحسب "فرانس برس".
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شكل مجتمع المثليين واستخدام رمزه المتمثل في قوس قزح نقطة نقاش متكررة في كأس العالم في قطر، حيث تحظر المثلية الجنسية لمخالفتها للشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع المحافظ.
وقبل البطولة، أعلنت باريس والعديد من المدن الفرنسية أنها لن تعرض المباريات من قطر على شاشات عامة كبيرة وسط دعوات لمقاطعة البطولة.
من المقرر أن يسافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه "يجب ألا نسيس الرياضة"، إلى قطر يوم الأربعاء لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في نص النهائي.
وكان ماكرون قد وعد بدعم أبطال العالم شخصيا في حال وصلوا إلى دور نصف النهائي.
من جانبها، قالت وزيرة الرياضة لراديو "فرانس إنفو": "سأعود مع الرئيس يوم الأربعاء. نحن نعمل على التفاصيل".
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