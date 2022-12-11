https://sputnikarabic.ae/20221211/وزير-التجارة-العراقي-يناقش-مع-سفير-إيران-لدى-العراق-سبل-رفع-مستوى-التبادل-التجاري-1071103412.html
وزير التجارة العراقي يناقش مع سفير إيران لدى العراق سبل رفع مستوى التبادل التجاري
وزير التجارة العراقي يناقش مع سفير إيران لدى العراق سبل رفع مستوى التبادل التجاري
بحث وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T21:46+0000
2022-12-11T21:46+0000
2022-12-11T21:46+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101564/57/1015645755_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_d3746601996192adc90463cd1fe6d1e2.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" استقبل الوزير اليوم في مكتبه السفير الإيراني، وناقشا عدة ملفات على رأسها رفع مستوى التبادل التجاري.ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة تأكديها أن الوزير والسفير ناقشا "تفعيل اللجان المشتركة وتبادل وجهات النظر حول التعاون المشترك مع شركات الوزارة فضلا عن المشاركة في دورات معرض بغداد الدولي وإقامة معارض تخصصية داخل العراق".ومن جانبه قال وزير التجارة العراقي إن وزارته لديها "حرص على السير في سياسة تجارية جديدة والانفتاح على الأسواق العالمية عن طريق تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات تخدم المصالح المشتركة".وأشار الوزير إلى "ضرورة الارتقاء بمستوى التبادلات التجارية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والصادرات والعمل على تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق وايران".
https://sputnikarabic.ae/20221202/العراق-يتوقع-زيادة-إيران-لكميات-الغاز-المورد-إليه-لمواكبة-أحمال-الشتاء-1070778567.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101564/57/1015645755_74:0:525:338_1920x0_80_0_0_539d33abeb00c8fb25fb48fa6117097b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
وزير التجارة العراقي يناقش مع سفير إيران لدى العراق سبل رفع مستوى التبادل التجاري
تابعنا عبر
بحث وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
استقبل الوزير اليوم في مكتبه السفير الإيراني، وناقشا عدة ملفات على رأسها رفع مستوى التبادل التجاري.
ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة تأكديها أن الوزير والسفير ناقشا "تفعيل اللجان المشتركة وتبادل وجهات النظر حول التعاون المشترك
مع شركات الوزارة فضلا عن المشاركة في دورات معرض بغداد الدولي وإقامة معارض تخصصية داخل العراق".
ومن جانبه قال وزير التجارة العراقي إن وزارته لديها "حرص على السير في سياسة تجارية جديدة والانفتاح على الأسواق العالمية عن طريق تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات تخدم المصالح المشتركة".
وأشار الوزير إلى "ضرورة الارتقاء بمستوى التبادلات التجارية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والصادرات والعمل على تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق وايران".