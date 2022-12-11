https://sputnikarabic.ae/20221211/وزير-الخارجية-الإماراتي-يستقبل-نظيره-السعودي-ويناقشان-عددا-من-الملفات-1071096601.html
وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره السعودي ويناقشان عددا من الملفات
وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره السعودي ويناقشان عددا من الملفات
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم في أبو ظبي، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T18:24+0000
2022-12-11T18:24+0000
2022-12-11T18:24+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932585_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2f56cde6dd437cf14482ee214fda2a41.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الدولتين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين.وتابعت الوكالة أن اللقاء ناقش أيضا عددا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.وقال ابن زايد إن "الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".وهنأ وزير الخارجية الإماراتي نظيره السعودي على نجاح الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك"، وكذلك هنأه على نجاح "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية الصينية"، وأشاد الوزير الإماراتي بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين جمهورية الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.
https://sputnikarabic.ae/20221124/اتصال-هاتفي-بين-وزير-الخارجية-الإيراني-ونظيره-الإماراتي-بشأن-العلاقات-الثنائية-1070504289.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932585_96:0:1141:784_1920x0_80_0_0_9a5d2888a44a7c29c2cb2d44bc54225c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره السعودي ويناقشان عددا من الملفات
تابعنا عبر
استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم في أبو ظبي، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الدولتين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين.
وتابعت الوكالة أن اللقاء ناقش أيضا عددا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.
وقال ابن زايد إن "الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وهنأ وزير الخارجية الإماراتي نظيره السعودي على نجاح الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك"، وكذلك هنأه على نجاح "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية الصينية"، وأشاد الوزير الإماراتي بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين جمهورية الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.