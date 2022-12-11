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وصول أكثر من 500 مهاجر إلى سواحل إيطاليا
وصول أكثر من 500 مهاجر إلى سواحل إيطاليا
وصل أكثر من 500 مهاجر إلى سواحل إيطاليا، اليوم الأحد، على متن سفينتي إنقاذ، وذلك رغم تعهد إيطالبا باتباع نهج صارم للتصدي لموجات الهجرة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن إيطاليا سمحت لسفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمتين خيريتين بالرسو في ميناءين في جنوب البلاد بعد أن قضتا أياما في البحر في ظل أحوال جوية سيئة.من جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن السفينة "جيو بارنتس" التي تديرها وصلت إلى ميناء ساليرنو في منطقة كامبانيا، جنوب غرب إيطاليا، وعلى متنها 248 مهاجرا، فيمارست السفينة "هيومانتي 1" التي تديرها منظمة "إس أو إس هيومانتي" الخيرية في ميناء باري على الجانب الآخر من البلاد.وكشفت منظمة "إس أو إس هيومانتي" في تغريدة لها عن أن الرحلة التي قطعها المهاجرون كانت بالغة الصعوبة، وإن السفينة تعرضت لأمواج بارتفاع 3 أمتار ورياح عاتية، وأكدت وصولها وعلى متنها 261 مهاجرا.وأوضحت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية أن قرار السماح للسفينتين بالرسو جاء بسبب ظروف الطقس السيئة والمخاطر التي يواجهها المهاجرون على متنهما، مؤكدة أنه لا يمثل تغيرا في سياسة البلاد.وجددت المصادر تأكيدها على أن الداخلية الإيطالية تعمل على وضع قواعد تنظيمية جديدة لحماية الحدود الإيطالية والتصدي لمهربي البشر، متهمة سفن الإنقاذ بأنها تجعل مهمة المهاجرين للوصول إلى إيطاليا أسهل وبأنها تخدم بذلك مصالح مهربي البشر.
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وصول أكثر من 500 مهاجر إلى سواحل إيطاليا

21:55 GMT 11.12.2022
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Valeria Mongelli
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وصل أكثر من 500 مهاجر إلى سواحل إيطاليا، اليوم الأحد، على متن سفينتي إنقاذ، وذلك رغم تعهد إيطالبا باتباع نهج صارم للتصدي لموجات الهجرة.
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن إيطاليا سمحت لسفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمتين خيريتين بالرسو في ميناءين في جنوب البلاد بعد أن قضتا أياما في البحر في ظل أحوال جوية سيئة.
من جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن السفينة "جيو بارنتس" التي تديرها وصلت إلى ميناء ساليرنو في منطقة كامبانيا، جنوب غرب إيطاليا، وعلى متنها 248 مهاجرا، فيمارست السفينة "هيومانتي 1" التي تديرها منظمة "إس أو إس هيومانتي" الخيرية في ميناء باري على الجانب الآخر من البلاد.
وكشفت منظمة "إس أو إس هيومانتي" في تغريدة لها عن أن الرحلة التي قطعها المهاجرون كانت بالغة الصعوبة، وإن السفينة تعرضت لأمواج بارتفاع 3 أمتار ورياح عاتية، وأكدت وصولها وعلى متنها 261 مهاجرا.
وأوضحت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية أن قرار السماح للسفينتين بالرسو جاء بسبب ظروف الطقس السيئة والمخاطر التي يواجهها المهاجرون على متنهما، مؤكدة أنه لا يمثل تغيرا في سياسة البلاد.
وجددت المصادر تأكيدها على أن الداخلية الإيطالية تعمل على وضع قواعد تنظيمية جديدة لحماية الحدود الإيطالية والتصدي لمهربي البشر، متهمة سفن الإنقاذ بأنها تجعل مهمة المهاجرين للوصول إلى إيطاليا أسهل وبأنها تخدم بذلك مصالح مهربي البشر.
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