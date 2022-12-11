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https://sputnikarabic.ae/20221211/وفاة-أيقونة-الثورة-التونسية-صاحب-مقولة-هرمنا-1071102026.html
وفاة أيقونة الثورة التونسية صاحب مقولة "هرمنا"
وفاة أيقونة الثورة التونسية صاحب مقولة "هرمنا"
توفي التونسي أحمد الحفناوي، أيقونة الثورة التي اندلعت ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أواخر عام 2010. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T20:10+0000
2022-12-11T20:11+0000
أخبار تونس اليوم
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واشتهر الحفناوي في فيديو له خلال أيام الثورة وهو يقول "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية"، ليحظى بانتشار واسع في تونس ووسائل الإعلام العربية والدولية.وقالت قناة "نسمة" المحلية، مساء اليوم الأحد، إن الحفناوي توفي إثر أزمة صحية ألمت به خلال الأيام الأخيرة ما أدى إلى تدهور حالته.يشار إلى أن الحفناوي وهو من منطقة المحمدية، في أطراف ولاية بن عروس جنوب العاصمة تونس، ظهر عام 2018 في مقطع فيديو وهو يشكو ما آلت إليه الأوضاع في تونس، مشيرا إلى أنه كان يملك مقهى أيام ابن علي لكنه اضطر إلى بيعه بعد ذلك.وفور إعلان وفاته، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بمنشورات التعازي وتصدر اسم أحمد الحفناوي عناوين محركات البحث في البلد العربي.
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أخبار تونس اليوم, مجتمع
أخبار تونس اليوم, مجتمع

وفاة أيقونة الثورة التونسية صاحب مقولة "هرمنا"

20:10 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 20:11 GMT 11.12.2022)
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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توفي التونسي أحمد الحفناوي، أيقونة الثورة التي اندلعت ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أواخر عام 2010.
واشتهر الحفناوي في فيديو له خلال أيام الثورة وهو يقول "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية"، ليحظى بانتشار واسع في تونس ووسائل الإعلام العربية والدولية.
وقالت قناة "نسمة" المحلية، مساء اليوم الأحد، إن الحفناوي توفي إثر أزمة صحية ألمت به خلال الأيام الأخيرة ما أدى إلى تدهور حالته.
يشار إلى أن الحفناوي وهو من منطقة المحمدية، في أطراف ولاية بن عروس جنوب العاصمة تونس، ظهر عام 2018 في مقطع فيديو وهو يشكو ما آلت إليه الأوضاع في تونس، مشيرا إلى أنه كان يملك مقهى أيام ابن علي لكنه اضطر إلى بيعه بعد ذلك.
وفور إعلان وفاته، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بمنشورات التعازي وتصدر اسم أحمد الحفناوي عناوين محركات البحث في البلد العربي.
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