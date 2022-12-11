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https://sputnikarabic.ae/20221211/وفد-برلماني-روسي-برئاسة-فولودين،-يزور-تركيا-1071103921.html
وفد برلماني روسي برئاسة فولودين، يزور تركيا
وفد برلماني روسي برئاسة فولودين، يزور تركيا
أعلن المكتب الصحفي لمجلس النواب الروسي، بأن وفد برلماني روسي يترأسه رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيقوم بزيارة إلى تركيا يومي 12 و 13 كانون... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو، 12 ديسمبر - سبوتنيك. وأشار المكتب الصحفي في بيانه إلى أن فولودين والوفد المرافق له، سيجتمع مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب. وأفاد المكتب الصحفي بأن "الموضوعات الرئيسية للمناقشات ستكون مناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية بين روسيا وتركيا.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

وفد برلماني روسي برئاسة فولودين، يزور تركيا

22:00 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 22:03 GMT 11.12.2022)
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعلن المكتب الصحفي لمجلس النواب الروسي، بأن وفد برلماني روسي يترأسه رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيقوم بزيارة إلى تركيا يومي 12 و 13 كانون الأول / ديسمبر.
موسكو، 12 ديسمبر - سبوتنيك. وأشار المكتب الصحفي في بيانه إلى أن فولودين والوفد المرافق له، سيجتمع مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.
وأفاد المكتب الصحفي بأن "الموضوعات الرئيسية للمناقشات ستكون مناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية بين روسيا وتركيا.
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