https://sputnikarabic.ae/20221211/وفد-برلماني-روسي-برئاسة-فولودين،-يزور-تركيا-1071103921.html
وفد برلماني روسي برئاسة فولودين، يزور تركيا
وفد برلماني روسي برئاسة فولودين، يزور تركيا
أعلن المكتب الصحفي لمجلس النواب الروسي، بأن وفد برلماني روسي يترأسه رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيقوم بزيارة إلى تركيا يومي 12 و 13 كانون... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T22:00+0000
2022-12-11T22:00+0000
2022-12-11T22:03+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103875/82/1038758200_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_51775c6bd1b2082475a8e17c00b60feb.jpg
موسكو، 12 ديسمبر - سبوتنيك. وأشار المكتب الصحفي في بيانه إلى أن فولودين والوفد المرافق له، سيجتمع مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب. وأفاد المكتب الصحفي بأن "الموضوعات الرئيسية للمناقشات ستكون مناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية بين روسيا وتركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103875/82/1038758200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e1ead58f9ba62653d9ea7e1b65fc0ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
وفد برلماني روسي برئاسة فولودين، يزور تركيا
22:00 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 22:03 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
أعلن المكتب الصحفي لمجلس النواب الروسي، بأن وفد برلماني روسي يترأسه رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، سيقوم بزيارة إلى تركيا يومي 12 و 13 كانون الأول / ديسمبر.
موسكو، 12 ديسمبر - سبوتنيك. وأشار المكتب الصحفي في بيانه إلى أن فولودين والوفد المرافق له، سيجتمع مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.
وأفاد المكتب الصحفي بأن "الموضوعات الرئيسية للمناقشات ستكون مناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية بين روسيا وتركيا.