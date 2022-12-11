https://sputnikarabic.ae/20221211/-مسابقة-فريدة-أبطالها-طيور-أكثر-من-1000-طائر-يتنافس-للفوز-بلقب-البطولة-في-تونس-1071100778.html

مسابقة فريدة أبطالها طيور... أكثر من 1000 طائر يتنافس للفوز بلقب البطولة في تونس.. فيديو وصور

مسابقة فريدة أبطالها طيور... أكثر من 1000 طائر يتنافس للفوز بلقب البطولة في تونس.. فيديو وصور

يتنافس أكثر من 1000 مشارك بألوان شتى وبأشكال متعددة للفوز بأكبر عدد من الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة فريدة من نوعها، أبطالها ليسوا... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T19:45+0000

2022-12-11T19:45+0000

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إنها بطولة تونس لعلم الطيور التي تقام للمرة السابعة في تاريخ البلاد، ويتنافس فيها مربو الطيور من مختلف محافظات البلاد وحتى من بلدان مجاورة للفوز بأحسن الألقاب لطيورهم التي حرصوا على الاعتناء بها طوال العام.وتخضع هذه المنافسة إلى شروط صارمة، فالحصول على الميداليات يعتمد على قرار لجنة مكونة من حكام دوليين ومحليين يقيّمون الطيور المشاركَة وفقا لمعايير دقيقة تعتمد أساسا على الشكل واللون والصوت.عرس للطيورتحوّل، اليوم الأحد 11 ديسمبر/ كانون الأول، فضاء مدينة الثقافة في تونس العاصمة إلى مسرح مفتوح يحتضن مختلف أنواع الكناري والببغاوات ذات الأشكال البديعة والألوان الساحرة التي استقطبت زوارا من مختلف الجهات والمناطق.وتسعى هذه البطولة إلى التعريف بنشاط تربية طيور الزينة وتشجيع المولعين بها على تربيتها استنادا إلى القواعد العلمية المعمول بها دوليا، وفق ما أكده رئيس الاتحاد التونسي لعلم الطيور عماد غنام لـ"سبوتنيك".ويشارك في هذه المسابقة 130 من مربي الطيور، ينضوون جميعهم تحت الاتحاد التونسي لعلم الطيور الذي يحتضن جمعيات محترفة في تربية الطيور من مختلف محافظات الجمهورية وينشطون ضمن الكونفدرالية الدولية لعلوم الطيور التي سجلت انخراط 44 دولة إلى حد الآن.ويقول الغنام "لقد سجلنا مشاركة 1118 طيرا في هذا العرس الذي ينتظم في تونس للمرة السابعة.. هدفنا هو التعريف بهذا النشاط وترسيخ المعلومات العلمية الدقيقة لدى المربيين حتى يتمكنوا من الحفاظ على طيورهم".ويؤكد عضو الاتحاد التونسي لعلم الطيور محمد أمين عمار لـ"سبوتنيك"، أن الطيور المشاركة في البطولة تتنافس ضمن 3 مسابقات، تعتمد الأولى على اللون والثانية على الشكل والثالثة على الصوت.وأضاف "تختلف معايير التصنيف في البطولة حسب نوع الطائر، فكناري اللون مثلا يقيّم وفقا لألوانه التي يجب أن تكون مشبعة، فيما تنقسم البقية حسب الشكل والريشة والمنقار".وأشار إلى أن الطيور الأبطال هي التي تستجيب للمواصفات التي تحصل على أكبر عدد من النقاط التي تضعها لجنة التحكيم بناء على قواعد الكونفدرالية العالمية لعلم الطيور.من هواية الصغر إلى تتويج وطنييُشارك أسامة زايد وهو مربي طيور وحكم في لجنة الطيور الاستوائية للمرة الرابعة على التوالي في هذه المسابقة التي يقول إنها تحوّلت إلى عادة تونسية غير قابلة للاندثار.ويؤكد لـ"سبوتنيك"، أنه شارك في النسخة السابعة من البطولة بـ31 طائرا من طيور "الزيبرا فينش" وتحصل بفضلها على 25 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وواحدة برونزية.يضيف "تشهد هذه البطولة تحسنا عاما بعد عام، فإقبال المربين والناس يتزايد ومستوى الطيور يتحسن تدريجيا. أنا سعيد جدا بأن نظرة الناس للطيور تتغير من سنة إلى أخرى".حكاية أسامة مع الطيور قديمة جدا، فهو مولع بالحيوانات منذ نعومة أظافره، لكن سكن عائلته في شقة داخل عمارة حصر مجال اهتماماته وجعله يقتصر على فئة الطيور.يقول:ويسعى أسامة إلى نقل هوايته إلى أفراد عائلته والمحيطين به وتوريثها إلى جيل الأطفال حتى يحملوا المشعل عنه ويساعدوا لاحقا في الحفاظ على الطيور والتقليص من خطر انقراضها.ويؤكد أسامة أن فوز طيوره في البطولة لم يكن أمرا هينة، فتربية الطيور تحتاج إلى الكثير من الحب والصبر والجهد والتضحيات حتى تكون الطيور في أبهى حلة وتستجيب إلى المعايير الدولية.امتحان لجودة الطيورويرى أسامة أن هذه المسابقة تمثل حافزا لمربي الطيور لتشجيعهم على الاستمرار، وهي أيضا وسيلة لتقييم مستوى طيورهم ومعرفة النقاط الإيجابية والسلبية التي تحددها لهم لجنة التحكيم.وأضاف "هذه البطولة ليست مجرد مسابقة بين الطيور، بل هي أيضا مناسبة للتعارف وتحفيز الناس على الاعتناء بالطيور والتعريف بهذه الهواية التي تعلمنا احترام الطبيعية".دأب علي بوسورية هو الآخر على المشاركة في هذه المسابقة، وقدم خصيصا من محافظة سوسة (الوسط الشرقي) لعرض طيوره على لجنة التحكيم الدولية حتى يتطلع على نتيجة جهده طوال السنة، كما يقول لـ "سبوتنيك".وأضاف بأنه شارك هذه المرة بعشرة أنواع من طيور الكناري، تحصلت 9 منها على ميداليات، 4 منها ذهبية والأخرى فضية.وقال "الأهم في هذه المسابقة بالنسبة لنا كمربي طيور هو معرفة مستوى طيورنا وهل نحن في الطريق الصحيح أم لا.. ولقد تحصلت اليوم على الإجابة من لجنة التحكيم والتي بفضلها يمكنني تجاوز النقائص وتحسين جودة الكناري".ويشير عليّ بأن أكبر تحدي بالنسبة له هو المحافظة على اللون المكثف للكناري الذي هو يعتبر المعيار رقم 1 في تحديد جودة طيوره، مشيرا إلى أن قواعد اللجنة تعتمد على شروط دقيقة مثل توزيع اللون ومستوى كثافته.ننتج كي لا نأخذ من الطبيعةوتعتبر بطولة تونس لعلم الطيور مناسبة لتبادل الخبرات بين مربي الطيور الذين يجتمعون ضمن فضاء واحد ويتناقشون حول طرق تربية الطيور التي تختلف من نوع إلى آخر.وتنقّل أنيس العوادي وهو مربي طيور جاء خصيصا من دولة الجزائر لحضور بطولة تونس لعلم الطيور.ينتمي أنيس إلى الجمعية الجزائرية لهواة الطيور، ويؤكد أنه كلما ازداد المربي علما بمتطلبات تربية الطيور كلما تحسنت جودة طيوره وازدادت جمالا.ويرى أنيس أن هذه المسابقة التي توحّد عشاق الطيور تساعد على حماية الطيور من الانقراض، مضيفا "جميعنا نعمل تحت شعار ننتج كي لا نأخذ من الطبيعة "، مشيرا إلى أن هدفهم الأول هو تشجيع الناس على الحفاظ على الطيور.وتؤوي تونس نحو 373 نوعا من الطيور بينها طيور نادرة وأخرى مهددة بالانقراض، تسعى جمعيات صديقة للطبيعة على حمايتها من الاندثار.

https://sputnikarabic.ae/20220325/دراسة-تغير-المناخ-دفع-الكثير-من-الطيور-إلى-وضع-بيضها-قبل-الأوان-1060433779.html

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