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https://sputnikarabic.ae/20221212/أردوغان-صادراتنا-الدفاعية-ستتجاوز-4-مليارات-دولار-مع-نهاية-2022-1071114124.html
أردوغان: صادراتنا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية 2022
أردوغان: صادراتنا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية 2022
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في كلمة لـ أردوغان، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في حفل توزيع جوائز "أسبوع الابتكار التركي" بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول.وأوضح أن هناك ما يزيد عن 1600 شركة تركية تعمل بمجال الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن العدد كان 56 شركة فقط قبل 20 عاما.ومضى بقوله: "أثق بأن صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتخطى 4 مليارات دولار (مع نهاية) العام الحالي".وقال أردوغان إن بلاده رفعت خلال العقدين الأخيرين حجم ميزانية المشاريع الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، قطعت تركيا شوطا كبيرا في تطوير صادراتها الدفاعية، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220114/أردوغان-نصنع-سفننا-الحربية-محليا-وصدرنا-180-منصة-بحرية-إلى-25-دولة-1056200080.html
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أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان

أردوغان: صادراتنا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية 2022

10:07 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة لـ أردوغان، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في حفل توزيع جوائز "أسبوع الابتكار التركي" بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول.
وأوضح أن هناك ما يزيد عن 1600 شركة تركية تعمل بمجال الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن العدد كان 56 شركة فقط قبل 20 عاما.
ومضى بقوله: "أثق بأن صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتخطى 4 مليارات دولار (مع نهاية) العام الحالي".
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وقال أردوغان إن بلاده رفعت خلال العقدين الأخيرين حجم ميزانية المشاريع الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، قطعت تركيا شوطا كبيرا في تطوير صادراتها الدفاعية، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة.
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