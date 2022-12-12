https://sputnikarabic.ae/20221212/أردوغان-صادراتنا-الدفاعية-ستتجاوز-4-مليارات-دولار-مع-نهاية-2022-1071114124.html
أردوغان: صادراتنا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية 2022
أردوغان: صادراتنا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية 2022
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T10:07+0000
2022-12-12T10:07+0000
2022-12-12T10:07+0000
أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg
جاء ذلك في كلمة لـ أردوغان، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في حفل توزيع جوائز "أسبوع الابتكار التركي" بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول.وأوضح أن هناك ما يزيد عن 1600 شركة تركية تعمل بمجال الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن العدد كان 56 شركة فقط قبل 20 عاما.ومضى بقوله: "أثق بأن صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتخطى 4 مليارات دولار (مع نهاية) العام الحالي".وقال أردوغان إن بلاده رفعت خلال العقدين الأخيرين حجم ميزانية المشاريع الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار.وخلال السنوات الأخيرة الماضية، قطعت تركيا شوطا كبيرا في تطوير صادراتها الدفاعية، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220114/أردوغان-نصنع-سفننا-الحربية-محليا-وصدرنا-180-منصة-بحرية-إلى-25-دولة-1056200080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067827848_186:0:2479:1720_1920x0_80_0_0_5f4799b06492d93b8ecb04917687ce57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أردوغان: صادراتنا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية 2022
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة لـ أردوغان
، خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في حفل توزيع جوائز "أسبوع الابتكار التركي" بمدينة إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول.
وأوضح أن هناك ما يزيد عن 1600 شركة تركية تعمل بمجال الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن العدد كان 56 شركة فقط قبل 20 عاما.
ومضى بقوله: "أثق بأن صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتخطى 4 مليارات دولار (مع نهاية) العام الحالي".
وقال أردوغان إن بلاده رفعت خلال العقدين الأخيرين حجم ميزانية المشاريع الدفاعية من 5.5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، قطعت تركيا شوطا كبيرا في تطوير صادراتها الدفاعية
، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة.