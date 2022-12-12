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https://sputnikarabic.ae/20221212/أول-مدينة-مصرية-على-ميتافيرس-الملك-توت-عنخ-آمون-يعود-للحياة-1071120800.html
أول مدينة مصرية على ميتافيرس... الملك توت عنخ آمون يعود للحياة
أول مدينة مصرية على ميتافيرس... الملك توت عنخ آمون يعود للحياة
كشفت شركة توتيرا المصرية عن افتتاح أول مدينة مصرية في العالم الافتراضي على ميتافيرس، مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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وتعتمد فكرة المدينة المسماة "ميتا توت" على افتراض وهمي بأن الملك توت عنخ آمون عاد للحياة عام 2022 ليكمل أحلامه لمصر لكن من خلال عالم افتراضي.وقالت الدكتورة سمية بهي الدين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة "ميتا توت هي أول مدينة مصرية في الواقع الافتراضي (...) لقد فكرنا بمناسبة 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك توت، في إنشاء منصة تتيح للناس التعرف على حضارة مصر القديمة".وأُعلن عن المشروع، الذي يقول الرئيس التنفيذي للشركة إنه الأول من نوعه في مصر، لأول مرة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني 2022 للاحتفال بالذكرى المئة لاكتشاف مقبرة الملك تون عنخ آمون.ويمكن لزوار مدينة ميتا توت أن يسافروا في رحلة عبر الزمان والمكان ليتعرفوا على التاريخ المصري ويحصلوا على ترفيه ويتفاعلوا مع آخرين في العالم الافتراضي.وسيطر "الملك الصغير" توت عنخ آمون على خيال الناس منذ اكتشاف مقبرته في عام 1922. وقد عاش في وقت ساده اضطرابات وتوفي لأسباب ما زالت محل خلاف في عام 1322 قبل الميلاد تقريبا عن عمر ناهز 18 عاما بعد أن حكم مصر لمدة تسع سنوات
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أخبار مصر الآن, نادي الفيديو
أخبار مصر الآن, نادي الفيديو

أول مدينة مصرية على ميتافيرس... الملك توت عنخ آمون يعود للحياة

12:34 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى "كورونا"، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
 علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
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كشفت شركة توتيرا المصرية عن افتتاح أول مدينة مصرية في العالم الافتراضي على ميتافيرس، مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.
وتعتمد فكرة المدينة المسماة "ميتا توت" على افتراض وهمي بأن الملك توت عنخ آمون عاد للحياة عام 2022 ليكمل أحلامه لمصر لكن من خلال عالم افتراضي.
وقالت الدكتورة سمية بهي الدين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة "ميتا توت هي أول مدينة مصرية في الواقع الافتراضي (...) لقد فكرنا بمناسبة 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك توت، في إنشاء منصة تتيح للناس التعرف على حضارة مصر القديمة".
وأُعلن عن المشروع، الذي يقول الرئيس التنفيذي للشركة إنه الأول من نوعه في مصر، لأول مرة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني 2022 للاحتفال بالذكرى المئة لاكتشاف مقبرة الملك تون عنخ آمون.
ويمكن لزوار مدينة ميتا توت أن يسافروا في رحلة عبر الزمان والمكان ليتعرفوا على التاريخ المصري ويحصلوا على ترفيه ويتفاعلوا مع آخرين في العالم الافتراضي.
وسيطر "الملك الصغير" توت عنخ آمون على خيال الناس منذ اكتشاف مقبرته في عام 1922. وقد عاش في وقت ساده اضطرابات وتوفي لأسباب ما زالت محل خلاف في عام 1322 قبل الميلاد تقريبا عن عمر ناهز 18 عاما بعد أن حكم مصر لمدة تسع سنوات
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