https://sputnikarabic.ae/20221212/إعلان-حالة-الطوارئ-في-لوس-أنجلوس-بسبب-زيادة-عدد-المشردين-في-المدينة-1071142345.html
إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب زيادة عدد المشردين في المدينة
إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب زيادة عدد المشردين في المدينة
أعلنت عمدة مدينة لوس أنجلوس، كارين باس، اليوم الاثنين حالة الطوارئ في المدينة وسط أزمة حادة للسكان المشردين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T19:32+0000
2022-12-12T19:32+0000
2022-12-12T19:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/15/1056780673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6a6a9e75f6661f2a7da91bb5d276feb.jpg
واشنطن - سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية قالت باس: "اليوم، هو أول يوم لي في منصبي، لقد قمت بتغيير جذري في كيفية معالجة المدينة للتشرد، وإعلان حالة الطوارئ وتفعيل مركز عمليات الطوارئ".وشددت العمدة على أنها لن تقبل "أزمة التشرد" المستمرة في المدينة لأنها تؤثر حاليًا على أكثر من 40 ألف ساكن، موضحة أن لوس أنجلوس تمر بأزمة إنسانية تحصد أرواح خمسة من المشردين على الأقل يوميًا.ولفتت باس إلى أن معدل الوفيات والنزوح الجماعي للمشردين في لوس أنجلوس قد تجاوز بالفعل تلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل زلزال نورثريدج وإعصار هارفي.وأضافت: "الأمر التنفيذي الذي سأوقعه في الأيام المقبلة لإنشاء برنامج "إنسيد سيف" سيخلق نهجًا على مستوى المدينة لمعالجة المعسكرات والتشرد في الشوارع لتزويد الناس بالمساكن والخدمات، وإعادة تأهيل الأماكن العامة لدينا".يشار إلى أن قضية التشرد في لوس انجلوس تطال أكثر من 40 ألف شخص يعيشون في مخيمات مليئة بالقمامة أو عربات سكن متنقلة صدئة انتشرت في كل حي تقريبًا، وقد تعهدت باس إدخال أكثر من 17000 شخص بلا مأوى في مساكن في عامها الأول من خلال مزيج من المرافق المؤقتة والدائمة.طالع أيضا: زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية
https://sputnikarabic.ae/20221212/مشاجرة-بالأيدي-بين-عضو-مجلس-لوس-أنجلوس-وناشط-أمريكي-1071126603.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/15/1056780673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f81b54e0cb45cf2ab346cc9e69dc481f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب زيادة عدد المشردين في المدينة
تابعنا عبر
أعلنت عمدة مدينة لوس أنجلوس، كارين باس، اليوم الاثنين حالة الطوارئ في المدينة وسط أزمة حادة للسكان المشردين.
واشنطن - سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية قالت باس: "اليوم، هو أول يوم لي في منصبي
، لقد قمت بتغيير جذري في كيفية معالجة المدينة للتشرد، وإعلان حالة الطوارئ وتفعيل مركز عمليات الطوارئ".
وشددت العمدة على أنها لن تقبل "أزمة التشرد" المستمرة في المدينة لأنها تؤثر حاليًا على أكثر من 40 ألف ساكن، موضحة أن لوس أنجلوس تمر بأزمة إنسانية تحصد أرواح خمسة من المشردين على الأقل يوميًا.
ولفتت باس إلى أن معدل الوفيات والنزوح الجماعي للمشردين في لوس أنجلوس قد تجاوز بالفعل تلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل زلزال نورثريدج وإعصار هارفي.
وقالت: "لوس أنجلوس ستستجيب للأزمة ببناء المزيد من المساكن والملاجئ للسكان الذين أجبروا على العيش في الشوارع".
وأضافت: "الأمر التنفيذي الذي سأوقعه في الأيام المقبلة لإنشاء برنامج "إنسيد سيف" سيخلق نهجًا على مستوى المدينة لمعالجة المعسكرات والتشرد في الشوارع لتزويد الناس بالمساكن والخدمات، وإعادة تأهيل الأماكن العامة لدينا".
وقالت باس: "أناشد سكان مدينتنا ليس فقط أن يحلموا بلوس أنجلوس التي نريدها، بل أن يشاركوا في تحقيق الحلم".
يشار إلى أن قضية التشرد في لوس انجلوس تطال أكثر من 40 ألف شخص يعيشون في مخيمات مليئة بالقمامة أو عربات سكن متنقلة صدئة انتشرت في كل حي تقريبًا، وقد تعهدت باس إدخال أكثر من 17000 شخص بلا مأوى في مساكن في عامها الأول من خلال مزيج من المرافق المؤقتة والدائمة.