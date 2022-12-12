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https://sputnikarabic.ae/20221212/استمرار-كوارث-القضاء-الأمريكي-قضى-25-عاما-في-السجن-ثم-أثبتت-الأدلة-براءته-1071119171.html
استمرار كوارث القضاء الأمريكي.. قضى 25 عاما في السجن ثم أثبتت الأدلة براءته
استمرار كوارث القضاء الأمريكي.. قضى 25 عاما في السجن ثم أثبتت الأدلة براءته
حصل رجل من ولاية جورجيا الأمريكية على البراءة بعد قضاء 25 عامًا في السجن، وذلك عقب الكشف عن أدلة جديدة أثبتت براءته من قتل صديقه عام 1996. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:59+0000
2022-12-12T12:04+0000
مجتمع
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في عام 1996 تم القبض على الأمريكي لي كلارك وصديقه كين جوشوا، بتهمة قتل صديقهما بريان بولينغ البالغ من العمر حينها 15 عاما، بحسب كريتسينا كريبس، كبيرة المحامين في مشروع جورجيا للبراءة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وقالت كريستينا إن كلارك لم يكن حينها قريبا من إطلاق النار ومع ذلك قبض عليه وحكم عليه بالمؤبد.وتابع "لطالما أردت الفوز باليانصيب، وقد فزت بها للتو، أفضل شيء حدث لي في حياتي كلها، ما زلت أحاول استيعاب ذلك، كنت أحاول البحث عن أشخاص يقرصونني لإيقاظي والتأكد من أنني لست نائما، لكن خروجي من السجن الليلة الماضية هو أعظم يوم في حياتي".ولا تزال الأخطاء القضائية في الولايات المتحدة مثار جدل، إذ تكرر كثيرا أن يحصل مواطنون على البراءة بعد قضاء أعوام مديدة وصلت في بعض الأحيان إلى 40 عاما.
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مجتمع
مجتمع

استمرار كوارث القضاء الأمريكي.. قضى 25 عاما في السجن ثم أثبتت الأدلة براءته

11:59 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 12.12.2022)
© AP Photo / Muhammed Muheisenسجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Muhammed Muheisen
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حصل رجل من ولاية جورجيا الأمريكية على البراءة بعد قضاء 25 عامًا في السجن، وذلك عقب الكشف عن أدلة جديدة أثبتت براءته من قتل صديقه عام 1996.
في عام 1996 تم القبض على الأمريكي لي كلارك وصديقه كين جوشوا، بتهمة قتل صديقهما بريان بولينغ البالغ من العمر حينها 15 عاما، بحسب كريتسينا كريبس، كبيرة المحامين في مشروع جورجيا للبراءة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
وقالت كريستينا إن كلارك لم يكن حينها قريبا من إطلاق النار ومع ذلك قبض عليه وحكم عليه بالمؤبد.
وقال كلارك بَعد إطلاق سراحه إنّ الأمر "كالحلم" بالنسبة له، مضيفًا أنه لم يكن متأكدا أنّ هذا اليوم قد يأتي أبدًا.
وتابع "لطالما أردت الفوز باليانصيب، وقد فزت بها للتو، أفضل شيء حدث لي في حياتي كلها، ما زلت أحاول استيعاب ذلك، كنت أحاول البحث عن أشخاص يقرصونني لإيقاظي والتأكد من أنني لست نائما، لكن خروجي من السجن الليلة الماضية هو أعظم يوم في حياتي".
ولا تزال الأخطاء القضائية في الولايات المتحدة مثار جدل، إذ تكرر كثيرا أن يحصل مواطنون على البراءة بعد قضاء أعوام مديدة وصلت في بعض الأحيان إلى 40 عاما.
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