https://sputnikarabic.ae/20221212/اشتباكات-بين-القوات-الهندية-والصينية-على-الحدود-تسفر-عن-إصابة-عدد-من-الجنود-1071132588.html
اشتباكات بين القوات الهندية والصينية على الحدود تسفر عن إصابة عدد من الجنود
اشتباكات بين القوات الهندية والصينية على الحدود تسفر عن إصابة عدد من الجنود
أكد مصدر بوزارة الدفاع الهندية أن اشتباكات وقعت بين القوات الهندية ونظيرتها الصينية على الحدود الفاصلة بين البلدين أسفرت عن إصابة عدد من الجنود بجروح مختلفة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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نيودلهي - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها المصدر لوكالة "سبوتنيك"، فقد أصيب عدد من الجنود في اشتباك بين القوات الهندية والصينية في ولاية أروناتشال براديش يوم الجمعة الماضية.وقال المصدر "اشتبكت القوات الهندية والصينية بجيش التحرير الشعبي فى قطاع تاوانج فى أروناتشال براديش يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول، ووقعت إصابات طفيفة من كلا الجانبين، وقاتلت القوات الهندية والصينية بطريقة حازمة، وانسحب الجانبان من المنطقة".وأضاف المصدر أن كلا من قادة جيش التحرير الشعبي الهندي والصيني عقدوا اجتماعًا لاستعادة السلام والهدوء على طول خط السيطرة الفعلية.وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديًا هنديًا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في وادي جالوان المرتفع بمنطقة لداخ الحدودية.طالع أيضا: الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق لاحتواء التوترات الحدودية
https://sputnikarabic.ae/20220325/الهند-تدعو-الصين-إلى-تحسين-العلاقات-بفض-الاشتباك-على-الحدود-1060444055.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, الصين
العالم, أخبار الهند اليوم, الصين
اشتباكات بين القوات الهندية والصينية على الحدود تسفر عن إصابة عدد من الجنود
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أكد مصدر بوزارة الدفاع الهندية أن اشتباكات وقعت بين القوات الهندية ونظيرتها الصينية على الحدود الفاصلة بين البلدين أسفرت عن إصابة عدد من الجنود بجروح مختلفة.
نيودلهي - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها المصدر
لوكالة "سبوتنيك"، فقد أصيب عدد من الجنود في اشتباك بين القوات الهندية والصينية في ولاية أروناتشال براديش يوم الجمعة الماضية.
وقال المصدر "اشتبكت القوات الهندية والصينية بجيش التحرير الشعبي فى قطاع تاوانج فى أروناتشال براديش يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول، ووقعت إصابات طفيفة من كلا الجانبين، وقاتلت القوات الهندية
والصينية بطريقة حازمة، وانسحب الجانبان من المنطقة".
وأضاف المصدر أن كلا من قادة جيش التحرير الشعبي الهندي والصيني عقدوا اجتماعًا لاستعادة السلام والهدوء على طول خط السيطرة الفعلية.
وقالت المصادر إن ستة جنود هنود على الأقل أصيبوا في اشتباك بين الهند والصين في قطاع تاوانج تم نقلهم إلى جواهاتي بولاية آسام لتلقي العلاج.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديًا هنديًا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في وادي جالوان المرتفع بمنطقة لداخ الحدودية.