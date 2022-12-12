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https://sputnikarabic.ae/20221212/الأردن-يتسلم-قطعا-تراثية-نادرة-من-مصر-1071145483.html
الأردن يتسلم قطعا تراثية نادرة من مصر
الأردن يتسلم قطعا تراثية نادرة من مصر
أعادت مصر قطعا تراثية نادرة للأردن، بعدما تم مصادرتها بواسطة المجلس الأعلى للآثار في القاهرة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T21:49+0000
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ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، مشيرة إلى أن وزير السياحة والآثار المصري أحمد العيسى، سلم سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، قطعا تراثية نادرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمملكة الأردنية.وقال العضايلة إن القطع التراثية التي تسلمها الأردن من مصر عبارة عن عملة معدنية نادرة لها قيمة تاريخية كبيرة.ولفت إلى أن عملية إعادة القطع التراثية جرى وفقا لاتفاقية مشتركة بين الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20201229/اكتشاف-آثار-رومانية-أثناء-بناء-شبكة-لتصريف-المياه-بقلب-العاصمة-الأردنية-1047661826.html
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منوعات, مجتمع, مصر, أخبار الأردن
منوعات, مجتمع, مصر, أخبار الأردن

الأردن يتسلم قطعا تراثية نادرة من مصر

21:49 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 12.12.2022)
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDمدينة القاهرة
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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أعادت مصر قطعا تراثية نادرة للأردن، بعدما تم مصادرتها بواسطة المجلس الأعلى للآثار في القاهرة.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، مشيرة إلى أن وزير السياحة والآثار المصري أحمد العيسى، سلم سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، قطعا تراثية نادرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمملكة الأردنية.
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وقال العضايلة إن القطع التراثية التي تسلمها الأردن من مصر عبارة عن عملة معدنية نادرة لها قيمة تاريخية كبيرة.
ولفت إلى أن عملية إعادة القطع التراثية جرى وفقا لاتفاقية مشتركة بين الدولتين.
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