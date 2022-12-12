https://sputnikarabic.ae/20221212/الأردن-يتسلم-قطعا-تراثية-نادرة-من-مصر-1071145483.html
الأردن يتسلم قطعا تراثية نادرة من مصر
الأردن يتسلم قطعا تراثية نادرة من مصر
أعادت مصر قطعا تراثية نادرة للأردن، بعدما تم مصادرتها بواسطة المجلس الأعلى للآثار في القاهرة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T21:49+0000
2022-12-12T21:49+0000
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ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، مشيرة إلى أن وزير السياحة والآثار المصري أحمد العيسى، سلم سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، قطعا تراثية نادرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمملكة الأردنية.وقال العضايلة إن القطع التراثية التي تسلمها الأردن من مصر عبارة عن عملة معدنية نادرة لها قيمة تاريخية كبيرة.ولفت إلى أن عملية إعادة القطع التراثية جرى وفقا لاتفاقية مشتركة بين الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20201229/اكتشاف-آثار-رومانية-أثناء-بناء-شبكة-لتصريف-المياه-بقلب-العاصمة-الأردنية-1047661826.html
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منوعات, مجتمع, مصر, أخبار الأردن
منوعات, مجتمع, مصر, أخبار الأردن
الأردن يتسلم قطعا تراثية نادرة من مصر
21:49 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
أعادت مصر قطعا تراثية نادرة للأردن، بعدما تم مصادرتها بواسطة المجلس الأعلى للآثار في القاهرة.
ذكرت ذلك وكالة
"عمون" الأردنية، مشيرة إلى أن وزير السياحة والآثار المصري أحمد العيسى، سلم سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، قطعا تراثية نادرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمملكة الأردنية.
29 ديسمبر 2020, 23:38 GMT
وقال العضايلة إن القطع التراثية
التي تسلمها الأردن من مصر عبارة عن عملة معدنية نادرة لها قيمة تاريخية كبيرة.
ولفت إلى أن عملية إعادة القطع التراثية جرى وفقا لاتفاقية مشتركة بين الدولتين.