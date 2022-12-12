https://sputnikarabic.ae/20221212/الإمارات-تصدر-توجيهات-لشراء-المنتجات-الزراعية-المحلية-لتعزيز-الأمن-الغذائي-1071116717.html
الإمارات تصدر توجيهات لشراء المنتجات الزراعية المحلية لتعزيز الأمن الغذائي
الإمارات تصدر توجيهات لشراء المنتجات الزراعية المحلية لتعزيز الأمن الغذائي
قالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن بلادها اتخذت قرارا بدعم الإنتاج المحلي، في وقت تستورد فيه الإمارات 90 % من غذائها. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T10:58+0000
2022-12-12T10:58+0000
2022-12-12T10:58+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت المهيري أمام مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي يوم الأحد، إن توجيهات صدرت لجهات حكومية مثل القوات المسلحة والسلطات الطبية لشراء المنتجات الزراعية المحلية لدعم جهود استخدام التكنولوجيا لتطوير الزراعة في الدولة الصحراوية.وأوضحت أن القرار اتُّخذ في اجتماع سنوي للحكومة الشهر الماضي لدعم الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه مواصلة تبني سياسة الانفتاح التجاري.وتعمل الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) العام المقبل، على تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها.وفي الداخل، أشارت المهيري إلى أن أحد البرامج التي تعمل باتجاه هذا الهدف في أبوظبي استثمر أكثر من 150 مليون دولار لجذب شركات التكنولوجيا الزراعية للعمل في الإمارات، التي تواجه ندرة في المياه ولديها القليل من الأراضي الصالحة للزراعة.
https://sputnikarabic.ae/20220220/أمريكا-والإمارات-تسعيان-لاستثمار-8-مليارات-دولار-في-الزراعة-من-أجل-المناخ-1058894435.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تصدر توجيهات لشراء المنتجات الزراعية المحلية لتعزيز الأمن الغذائي
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قالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن بلادها اتخذت قرارا بدعم الإنتاج المحلي، في وقت تستورد فيه الإمارات 90 % من غذائها.
وقالت المهيري أمام مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي
يوم الأحد، إن توجيهات صدرت لجهات حكومية مثل القوات المسلحة والسلطات الطبية لشراء المنتجات الزراعية المحلية لدعم جهود استخدام التكنولوجيا لتطوير الزراعة في الدولة الصحراوية.
وأوضحت أن القرار اتُّخذ في اجتماع سنوي للحكومة الشهر الماضي لدعم الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه مواصلة تبني سياسة الانفتاح التجاري.
وأضافت "نريد للتجارة أن تستمر، ولكن حيثما تكون صاحب القرار في مشترياتك وما يمكنك شراؤه، عندها يمكنك التشجيع على شراء نسبة معينة من بعض المواد الغذائية (المزروعة) محليا".
وتعمل الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) العام المقبل، على تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها.
وفي الداخل، أشارت المهيري إلى أن أحد البرامج التي تعمل باتجاه هذا الهدف في أبوظبي استثمر أكثر من 150 مليون دولار لجذب شركات التكنولوجيا الزراعية للعمل في الإمارات، التي تواجه ندرة في المياه ولديها القليل من الأراضي الصالحة للزراعة.