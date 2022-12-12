https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الأوروبي-يتهم-إيران-بمواصلة-تصعيد-أزمة-الاتفاق-النووي-ويؤكد-التزامه-بخطة-العمل-الشاملة-1071130107.html
الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بمواصلة تصعيد أزمة الاتفاق النووي ويؤكد التزامه بخطة العمل الشاملة
الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بمواصلة تصعيد أزمة الاتفاق النووي ويؤكد التزامه بخطة العمل الشاملة
اتهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، "إيران بمواصلة تصعيد الأزمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، معربا عن "قلقه إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T14:53+0000
2022-12-12T14:53+0000
2022-12-12T14:53+0000
إيران
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أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتفاق النووي الإيراني
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أمستردام – سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن "التكتل الأوروبي قلق إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تشير إلى ابتعاد طهران عن الاتفاق النووي من خلال توسيع قدرتها على التخصيب النووي وإنتاج كميات كبيرة من المواد النووية".وجدد الاتحاد الأوروبي، "التزامه بدعم تنفيذ بخطة العمل الشاملة والمشتركة بشكل كامل"، معربا عن أسفه لأن إيران لم تتخذ القرارات والخطوات اللازمة وتواصل تصعيد الأزمة"، على حد قوله.يشار إلى أنه تم التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) في 14 يوليو/ تموز 2015.وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلة إن إيران انتهكت الصفقة من خلال تطوير أسلحة نووية سرا. وردا على ذلك، علقت إيران أجزاء من الصفقة، مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20221209/إيران-تضع-شرطا-مقابل-عودتها-للالتزام-بالاتفاق-النووي-1071016653.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني
الاتحاد الأوروبي يتهم إيران بمواصلة تصعيد أزمة الاتفاق النووي ويؤكد التزامه بخطة العمل الشاملة
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اتهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، "إيران بمواصلة تصعيد الأزمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي"، معربا عن "قلقه إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشير إلى ابتعاد إيران عن الاتفاق النووي".
أمستردام – سبوتنيك
. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن "التكتل الأوروبي قلق إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تشير إلى ابتعاد طهران عن الاتفاق النووي من خلال توسيع قدرتها على التخصيب النووي وإنتاج كميات كبيرة من المواد النووية".
وجدد الاتحاد الأوروبي، "التزامه بدعم تنفيذ بخطة العمل الشاملة والمشتركة بشكل كامل"، معربا عن أسفه لأن إيران لم تتخذ القرارات والخطوات اللازمة وتواصل تصعيد الأزمة"، على حد قوله.
يشار إلى أنه تم التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني
، بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) في 14 يوليو/ تموز 2015.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلة إن إيران انتهكت الصفقة من خلال تطوير أسلحة نووية سرا. وردا على ذلك، علقت إيران أجزاء من الصفقة، مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات.