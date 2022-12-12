https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الأوروبي-يحث-إيران-على-إيقاف-دعمها-لروسيا-1071139589.html
الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إيقاف "دعمها لروسيا"
الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إيقاف "دعمها لروسيا"
حث الاتحاد الأوروبي إيران على ضمان حقوق الإنسان وكذلك إيقاف ما قال إنه "دعمها لروسيا". 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T17:54+0000
2022-12-12T17:54+0000
2022-12-12T17:54+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وحسب الخدمة الصحفية للمجلس الأوروبي، فقد تمخض اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن بيان بشأن إيران، حيث حثها على احترام حقوق الإنسان، وكذلك وقف تقديم "الدعم لروسيا"، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للمجلس.وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الموافقة على حزمة عقوبات جديدة "صارمة" ضد إيران.وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته الحازمة للسلطات الإيرانية لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية".كما أعرب المجلس الأوروبي عن إدانته الشديدة لأي نوع من الدعم العسكري الإيراني لروسيا، والذي يشير على وجه الخصوص، إلى عمليات تسليم مزعومة لطائرات دون طيار.وفيما تزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا بطائرات دون طيار للقيام بأعمال عسكرية في أوكرانيا، نفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.
https://sputnikarabic.ae/20221020/-روسيا-تحذر-الاتحاد-الأوروبي-من-مزيد-التصعيد-ضد-إيران--1069272698.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار إيران
العالم, روسيا, أخبار إيران
الاتحاد الأوروبي يحث إيران على إيقاف "دعمها لروسيا"
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حث الاتحاد الأوروبي إيران على ضمان حقوق الإنسان وكذلك إيقاف ما قال إنه "دعمها لروسيا".
بروكسل - سبوتنيك. وحسب الخدمة الصحفية للمجلس الأوروبي، فقد تمخض اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن بيان بشأن إيران، حيث حثها على احترام حقوق الإنسان، وكذلك وقف تقديم "الدعم لروسيا"، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للمجلس.
وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أعلن الممثل الأعلى
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الموافقة على حزمة عقوبات جديدة "صارمة" ضد إيران.
وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته الحازمة للسلطات الإيرانية لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية".
وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين والتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
كما أعرب المجلس الأوروبي عن إدانته الشديدة لأي نوع من الدعم العسكري الإيراني لروسيا، والذي يشير على وجه الخصوص، إلى عمليات تسليم مزعومة لطائرات دون طيار.
وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي يلاحظ بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن تصنيع أسلحة إيرانية، بما في ذلك طائرات دون طيار، بمكونات ذات منشأ دولي، بما في ذلك من أوروبا، ويدرس الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها".
وفيما تزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا بطائرات دون طيار للقيام بأعمال عسكرية في أوكرانيا، نفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات.