https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-فرض-عقوبات-ضد-28-فردا-وكيانا-في-إيران-1071139160.html

الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران

الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، "فرض عقوبات ضد 28 فردا وكيانا في إيران بسبب ملف حقوق الإنسان والأزمة الأوكرانية". 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T17:34+0000

2022-12-12T17:34+0000

2022-12-12T17:34+0000

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وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، "تمت إضافة 20 شخصا ومؤسسة واحدة ، من بينهم أعضاء في وسائل الإعلام، إلى قائمة العقوبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، حسب موقع "جماران" الإيراني.وأضاف بوريل أنه "تم معاقبة 4 أشخاص و4 مؤسسات على خلفية ما وصفها استخدام روسيا الطائرات الإيرانية دون طيار في أزمة أوكرانيا"، على حد قوله.وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات على 9 مؤسسات و23 شخصية من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم الاحتجاجات الأخيرة في إيران.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنه "تم فرض عقوبات على 5 مؤسسات و10 شخصيات من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معاقبة 4 مؤسسات و13 شخصية بريطانية، لدعم أعمال العنف الأخيرة في البلاد".وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 40 شخصية و7 مؤسسات إيرانية على خلفية "معاملة الشرطة للمظاهرات في جميع أنحاء البلاد" عقب وفاة الشابة مهسا أميني.​​​​​​​وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق "لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة. وقالت طهران إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

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