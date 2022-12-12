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https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الدولي-للسباحة-يغير-اسمه-1071118047.html
الاتحاد الدولي للسباحة يغير اسمه
الاتحاد الدولي للسباحة يغير اسمه
وافق الاتحاد الدولي للسباحة على تغيير اسمه إلى "الاتحاد العالمي للألعاب المائية" خلال جمعية عمومية غير عادية في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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وبعد 114 عاما تم تغيير اسم الاتحاد إلى "وورلد أكواتيكس" World Aquatics.وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد إن التغيير الجديد سيوحد جميع رياضيي الألعاب والرياضات المائية "تحت منصة واحدة".وخلال الجمعية العمومية أيضاً، وافق الاتحاد على تشكيل وحدة للنزاهة تبدأ عملها في أول يناير 2023 إلى جانب بعض الإصلاحات الأخرى.
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رياضة
رياضة

الاتحاد الدولي للسباحة يغير اسمه

11:27 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورلاعبات المنتخب البيلاروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان.
لاعبات المنتخب البيلاروسي يتنافسن في منافسات جماعية في السباحة المتزامنة للسيدات لكأس الصداقة في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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وافق الاتحاد الدولي للسباحة على تغيير اسمه إلى "الاتحاد العالمي للألعاب المائية" خلال جمعية عمومية غير عادية في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم.
وبعد 114 عاما تم تغيير اسم الاتحاد إلى "وورلد أكواتيكس" World Aquatics.
وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد إن التغيير الجديد سيوحد جميع رياضيي الألعاب والرياضات المائية "تحت منصة واحدة".
وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى اسم يعكس كامل أسرة الاتحاد الدولي للسباحة، اسم يمكن للرياضيين المنافسين في السباحة التوقيعية والغطس والسباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء استخدامه بفخر".
وخلال الجمعية العمومية أيضاً، وافق الاتحاد على تشكيل وحدة للنزاهة تبدأ عملها في أول يناير 2023 إلى جانب بعض الإصلاحات الأخرى.
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