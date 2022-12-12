https://sputnikarabic.ae/20221212/الاتحاد-الدولي-للسباحة-يغير-اسمه-1071118047.html
الاتحاد الدولي للسباحة يغير اسمه
الاتحاد الدولي للسباحة يغير اسمه
وافق الاتحاد الدولي للسباحة على تغيير اسمه إلى "الاتحاد العالمي للألعاب المائية" خلال جمعية عمومية غير عادية في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:27+0000
2022-12-12T11:27+0000
2022-12-12T11:27+0000
رياضة
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وبعد 114 عاما تم تغيير اسم الاتحاد إلى "وورلد أكواتيكس" World Aquatics.وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد إن التغيير الجديد سيوحد جميع رياضيي الألعاب والرياضات المائية "تحت منصة واحدة".وخلال الجمعية العمومية أيضاً، وافق الاتحاد على تشكيل وحدة للنزاهة تبدأ عملها في أول يناير 2023 إلى جانب بعض الإصلاحات الأخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الاتحاد الدولي للسباحة يغير اسمه
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وافق الاتحاد الدولي للسباحة على تغيير اسمه إلى "الاتحاد العالمي للألعاب المائية" خلال جمعية عمومية غير عادية في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم.
وبعد 114 عاما تم تغيير اسم الاتحاد إلى "وورلد أكواتيكس" World Aquatics.
وقال حسين المسلم رئيس الاتحاد إن التغيير الجديد سيوحد جميع رياضيي الألعاب والرياضات المائية "تحت منصة واحدة".
وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى اسم يعكس كامل أسرة الاتحاد الدولي للسباحة، اسم يمكن للرياضيين المنافسين في السباحة التوقيعية والغطس والسباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء استخدامه بفخر".
وخلال الجمعية العمومية أيضاً، وافق الاتحاد على تشكيل وحدة للنزاهة تبدأ عملها في أول يناير 2023 إلى جانب بعض الإصلاحات الأخرى.