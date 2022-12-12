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https://sputnikarabic.ae/20221212/الجزائر-تدعو-دول-أوابك-إلى-تكثيف-الجهود-للمساهمة-في-استقرار-أسواق-النفط-العالمية-1071128792.html
الجزائر تدعو دول "أوابك" إلى تكثيف الجهود للمساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية
الجزائر تدعو دول "أوابك" إلى تكثيف الجهود للمساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية
دعا وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، دول "أوابك" إلى تكثيف الجهود من أجل المساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T14:38+0000
2022-12-12T14:38+0000
الجزائر
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
العالم العربي
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جاء ذلك خلال مشاركة عرقاب، اليوم الاثنين، في الاجتماع الـ109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المنعقد في الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وشدد عرقاب في الاجتماع، عبر مشاركته افتراضيا عن بُعد، أن "التغييرات الجوهرية في المشهد العالمي لسوق النفط وأسواق الطاقة عموما، فرضت تحديات كبيرة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ومنها الدول الأعضاء في منظمة "أوابك"، التي يتحتم عليها بذل المزيد من الجهود للمساهمة في استقرار السوق البترولية العالمية".وتابع مطالبا أنه "يتعين على الدول الأعضاء زيادة جهودها للمساهمة في استقرار السوق العالمية نظرا للأهمية التي يلعبها النفط في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".وأشاد وزير الطاقة الجزائري في كلمته بالاجتماع الـ109 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بالمجهودات التي تقوم بها، من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، و"التي من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة النفط والغاز"، بحسب قوله.وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وافقت "أوبك +" بالإجماع على خفض قدره مليوني برميل من إنتاج النفط يوميا، بدءا من نوفمبر/ تشرين الثاني، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
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الجزائر, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم العربي
الجزائر, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, العالم العربي

الجزائر تدعو دول "أوابك" إلى تكثيف الجهود للمساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية

14:38 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
استخراج النفط من باطن الأرض
© Sputnik . Максим Богодвид
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دعا وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، دول "أوابك" إلى تكثيف الجهود من أجل المساهمة في استقرار أسواق النفط العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة عرقاب، اليوم الاثنين، في الاجتماع الـ109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المنعقد في الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وشدد عرقاب في الاجتماع، عبر مشاركته افتراضيا عن بُعد، أن "التغييرات الجوهرية في المشهد العالمي لسوق النفط وأسواق الطاقة عموما، فرضت تحديات كبيرة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ومنها الدول الأعضاء في منظمة "أوابك"، التي يتحتم عليها بذل المزيد من الجهود للمساهمة في استقرار السوق البترولية العالمية".
وتابع مطالبا أنه "يتعين على الدول الأعضاء زيادة جهودها للمساهمة في استقرار السوق العالمية نظرا للأهمية التي يلعبها النفط في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
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وأشاد وزير الطاقة الجزائري في كلمته بالاجتماع الـ109 لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بالمجهودات التي تقوم بها، من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، و"التي من شأنها أن تسهم في تطوير صناعة النفط والغاز"، بحسب قوله.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وافقت "أوبك +" بالإجماع على خفض قدره مليوني برميل من إنتاج النفط يوميا، بدءا من نوفمبر/ تشرين الثاني، استجابة لعدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.
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