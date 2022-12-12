https://sputnikarabic.ae/20221212/الحكومة-اللبنانية-توقع-اتفاقا-مع-شركة-قبرصية-لإنشاء-كابل-إنترنت-بحري-يربط-لبنان-بقبرص-1071137977.html
الحكومة اللبنانية توقع اتفاقا مع شركة قبرصية لإنشاء كابل إنترنت بحري يربط البلدين
الحكومة اللبنانية توقع اتفاقا مع شركة قبرصية لإنشاء كابل إنترنت بحري يربط البلدين
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانينة، جوني القرم، أن بلاده وقعت اليوم الاثنين، اتفاقية مع إحدى الشركات القبرصية من أجل إنشاء كابل بحري جديد... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T17:13+0000
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ووفق بيان أصدره مكتب الوزير اللبناني، أكد أن الاتفاقية تم توقيعها مع شركة "سيتا" القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص، بدلا من الكابل الموجود والذي قربت صلاحيته على الانتهاء.وقال البيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني: "تفادياً للأسوأ ولانقطاع الإنترنت وبعد قرب انتهاء صلاحية خدمة الكابل البحري بين لبنان وقبرص "كادموس"، والذي يؤمّن تمرير جزء مهمّ من تخابر الإنترنت اللبناني، وقّع القرم اتفاقية مع شركة "سيتا" القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص، "كادموس 2" بدل الموجود حالياً، علماً بأن كامل الكلفة على عاتق شركة سيتا القبرصية".وأضاف أن "وزارة الاتصالات ابرمت اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص من أجل شراء سعات دولية للانترنت عن طريق كابل "ألكساندروس" الذي يربط قبرص بأوروبا".طالع أيضا: تعريفة الاتصالات في لبنان تحد من استفادة المواطنين من خدمات الإنترنت
https://sputnikarabic.ae/20210617/حالة-غير-مسبوقة-تاريخياانقطاع-الانترنت-يهدد-لبنان-1049277263.html
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العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان
الحكومة اللبنانية توقع اتفاقا مع شركة قبرصية لإنشاء كابل إنترنت بحري يربط البلدين
17:13 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 17:32 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانينة، جوني القرم، أن بلاده وقعت اليوم الاثنين، اتفاقية مع إحدى الشركات القبرصية من أجل إنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص.
ووفق بيان أصدره
مكتب الوزير اللبناني، أكد أن الاتفاقية تم توقيعها مع شركة "سيتا" القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص، بدلا من الكابل الموجود والذي قربت صلاحيته على الانتهاء.
وقال البيان الذي نشره موقع النشرة اللبناني: "تفادياً للأسوأ ولانقطاع
الإنترنت وبعد قرب انتهاء صلاحية خدمة الكابل البحري بين لبنان وقبرص "كادموس"، والذي يؤمّن تمرير جزء مهمّ من تخابر الإنترنت اللبناني، وقّع القرم اتفاقية مع شركة "سيتا" القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص، "كادموس 2" بدل الموجود حالياً، علماً بأن كامل الكلفة على عاتق شركة سيتا القبرصية".
وأوضح البيان أن "التعاون يعود بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة سيتا القبرصية لحوالي ثلاثين سنة مضت منذ إنشاء أول كابل بحري بين البلدين في العام 1994، وهو كابل "كادموس" الذي شكّل الخطوة الأولى في مسار ربط لبنان بالشبكات الدولية".
وأضاف أن "وزارة الاتصالات ابرمت اتفاقية تعاون بين لبنان وقبرص من أجل شراء سعات دولية للانترنت عن طريق كابل "ألكساندروس" الذي يربط قبرص بأوروبا".