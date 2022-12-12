https://sputnikarabic.ae/20221212/الخارجية-الإيرانية-فرض-عقوبات-ضد-شخصيات-وكيانات-في-الاتحاد-الأوروبي-وبريطانيا-لدعم-العنف-1071113222.html

الخارجية الإيرانية: فرض عقوبات ضد شخصيات وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعم العنف

الخارجية الإيرانية: فرض عقوبات ضد شخصيات وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعم العنف

أعلنت الخارجية الإيرانية، فرض عقوبات على 9 مؤسسات و23 شخصية من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمهم الاحتجاجات الأخيرة في إيران. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T09:39+0000

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2022-12-12T09:39+0000

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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الاثنين إنه "تم فرض عقوبات على 5 مؤسسات و10 شخصيات من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معاقبة 4 مؤسسات و13 شخصية بريطانية، لدعم أعمال العنف الأخيرة في البلاد".ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اعتزام المصادقة على حزمة عقوبات شديدة للغاية ضد إيران.وقال بوريل للصحفيين، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن مسألة فرض عقوبات ضد إيران وروسيا مطروحة على جدول أعمال وزراء الخارجية، مضيفا: "سنصادق على حزمة عقوبات شديدة للغاية ضد إيران".وتابع: "على إيران أن تفهم أن الاتحاد الأوروبي يدينهم بشدة ويقف إلى جانب النساء الإيرانيات اللواتي يدعمن المظاهرات السلمية".وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 40 شخصية و7 مؤسسات إيرانية على خلفية "معاملة الشرطة للمظاهرات في جميع أنحاء البلاد" عقب وفاة الشابة "مهسا أميني".​​​​​​​وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق "لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة. وقالت طهران إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

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