https://sputnikarabic.ae/20221212/الخارجية-الروسية-إسطنبول-منصة-مناسبة-للاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-1071108297.html
الخارجية الروسية: إسطنبول منصة مناسبة للاتصالات بين موسكو وواشنطن
الخارجية الروسية: إسطنبول منصة مناسبة للاتصالات بين موسكو وواشنطن
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن اسطنبول منصة مناسبة للاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لكن موسكو لا ترى نهجا بناء من واشنطن. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T07:56+0000
2022-12-12T07:56+0000
2022-12-12T07:56+0000
روسيا
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وقال فرشينين للصحفيين عقب المحادثات في اسطنبول: "يتم إجراء مثل هذه الاتصالات على مسار منفصل وإسطنبول تعد منصة ملائمة لمثل هذه الاتصالات".وتابع فرشينين بالقول: "أستطيع أن أقول إن أي اتصالات مفيدة، لكننا للأسف لا نرى مقاربة بناءة من الجانب الأمريكي تهدف إلى نتائج ملموسة".وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك" أن مسؤولا بارزا في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زار مدينة إسطنبول التركية، للقاء محاورين روس، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية.وقالت "الخارجية الأمريكية" في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن مسؤولا كبيرا من وزارة الخارجية كان موجودا في اسطنبول للاجتماع مع محاورين روس بشأن مجموعة ضيقة من القضايا الثنائية".ونوّه بيان الوزارة الأمريكية "أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم يتم بحثها" من جانب الطرفين خلال الاجتماع.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: إسطنبول منصة مناسبة للاتصالات بين موسكو وواشنطن
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، أن اسطنبول منصة مناسبة للاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لكن موسكو لا ترى نهجا بناء من واشنطن.
وقال فرشينين للصحفيين عقب المحادثات في اسطنبول: "يتم إجراء مثل هذه الاتصالات على مسار منفصل وإسطنبول تعد منصة ملائمة لمثل هذه الاتصالات".
وتابع فرشينين بالقول: "أستطيع أن أقول إن أي اتصالات مفيدة، لكننا للأسف لا نرى مقاربة بناءة من الجانب الأمريكي تهدف إلى نتائج ملموسة".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية
لـ"سبوتنيك" أن مسؤولا بارزا في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زار مدينة إسطنبول التركية، للقاء محاورين روس، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية.
وقالت "الخارجية الأمريكية" في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن مسؤولا كبيرا من وزارة الخارجية كان موجودا في اسطنبول للاجتماع مع محاورين روس بشأن مجموعة ضيقة من القضايا الثنائية".
ونوّه بيان الوزارة الأمريكية "أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم يتم بحثها" من جانب الطرفين خلال الاجتماع.