https://sputnikarabic.ae/20221212/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-نحو-70-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسنو-ليمان-1071118804.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T11:43+0000

2022-12-12T11:43+0000

2022-12-12T11:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان، ونتيجة للقصف النيراني على مراكز تجمع القوي البشرية والمعدات التابعة للجيش الأوكراني، تم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات مدرعة، وخمس مركبات".وتابع البيان "على محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية. نتيجة لضربات نيرانية استباقية، تم صد هجوم قامت بها سرية تابعة للكتيبة 59 مشاة ميكانيكي على مواقع الجيش الروسي في منطقة بيسكي بجمهورية دونيتسك. بلغت خسائر الجانب الأوكراني نحو 30 جنديا، وعربتي قتال مشاة، وثلاث شاحنات صغيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221212/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-ومروحيتي-مي-8-1071117959.html

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روسيا, القوات الروسية