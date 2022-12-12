عربي
رئيسة المفوضية الأوروبية: تنازع الدول الأعضاء على أسعار الغاز أمر غير مقبول
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-نحو-70-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسنو-ليمان-1071118804.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان
الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T11:43+0000
2022-12-12T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_d5fffba9057f352624f953673af8d198.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان، ونتيجة للقصف النيراني على مراكز تجمع القوي البشرية والمعدات التابعة للجيش الأوكراني، تم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات مدرعة، وخمس مركبات".وتابع البيان "على محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية. نتيجة لضربات نيرانية استباقية، تم صد هجوم قامت بها سرية تابعة للكتيبة 59 مشاة ميكانيكي على مواقع الجيش الروسي في منطقة بيسكي بجمهورية دونيتسك. بلغت خسائر الجانب الأوكراني نحو 30 جنديا، وعربتي قتال مشاة، وثلاث شاحنات صغيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221212/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-ومروحيتي-مي-8-1071117959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d39d0bcd80df31e011a588bea2419356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان

11:43 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محوري كوبيانسك وكراسنو ليمان، ونتيجة للقصف النيراني على مراكز تجمع القوي البشرية والمعدات التابعة للجيش الأوكراني، تم القضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث عربات مدرعة، وخمس مركبات".
وتابع البيان "على محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية. نتيجة لضربات نيرانية استباقية، تم صد هجوم قامت بها سرية تابعة للكتيبة 59 مشاة ميكانيكي على مواقع الجيش الروسي في منطقة بيسكي بجمهورية دونيتسك. بلغت خسائر الجانب الأوكراني نحو 30 جنديا، وعربتي قتال مشاة، وثلاث شاحنات صغيرة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
عرض المقاتلة الجديدة ميغ-35 متعدة المهام في معرض الطيران الدولي ماكس-2017 في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29" ومروحيتي "مي 8"
11:21 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала