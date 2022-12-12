https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-البولندي-يؤكد-حاجة-بلاده-لدعم-مالي-من-الاتحاد-الأوروبي-لمواجهة-اللاجئين-الأوكرانيين-1071136631.html

الرئيس البولندي يؤكد حاجة بلاده لدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة اللاجئين الأوكرانيين

الرئيس البولندي يؤكد حاجة بلاده لدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة اللاجئين الأوكرانيين

أكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بلاده في حاجة إلى دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T16:42+0000

2022-12-12T16:42+0000

2022-12-12T16:42+0000

بولندا

العالم

أخبار أوكرانيا

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062184143_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ec4bda5bd1f060727ae8dc3cbb7b6039.jpg

برلين - سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أشار دودا إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا وألمانيا آخذ في الازدياد، لذا يتعين على البلدين السعي للحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.وقال: "لقد زاد عدد اللاجئين في بولندا في الأسابيع والأشهر الأخيرة، نعتقد أن هناك حوالي 3 ملايين منهم الآن، وهذا يعني على الأرجح المزيد من اللاجئين في ألمانيا والبلدان المجاورة"، موضحا أن بعض اللاجئين يرى بولندا كدولة عبور، ينبغي أن يتحول منها إلى ألمانيا، مؤكدا أنه يتوقع زيادة عدد اللاجئين.ووفقًا لدودا، يجب على برلين ووارسو مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة المالية من أجل تخفيف عبء الهجرة، مضيفا: "يجب أن نطلب من المجتمع الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي خاص لدولنا التي تتحمل عبء قبول اللاجئين".ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم أكثر من 7.8 مليون لاجئ من أوكرانيا في أوروبا، مع أكثر من مليون مسجل في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في سبتمبر/ أيلول إن 4 ملايين آخرين تم تسجيلهم في روسيا. وقدرت الأمم المتحدة تقديرات اللاجئين الأوكرانيين في روسيا بـ 2.8 مليون.طالع أيضا: بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين

https://sputnikarabic.ae/20221019/بولندا-تتلقى-أكثر-من-140-مليون-دولار-من-الاتحاد-الأوروبي-لمساعدة-اللاجئين-الأوكرانيين-1069219756.html

بولندا

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا