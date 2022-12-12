https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-البولندي-يؤكد-حاجة-بلاده-لدعم-مالي-من-الاتحاد-الأوروبي-لمواجهة-اللاجئين-الأوكرانيين-1071136631.html
الرئيس البولندي يؤكد حاجة بلاده لدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة اللاجئين الأوكرانيين
الرئيس البولندي يؤكد حاجة بلاده لدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة اللاجئين الأوكرانيين
أكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بلاده في حاجة إلى دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T16:42+0000
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برلين - سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أشار دودا إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا وألمانيا آخذ في الازدياد، لذا يتعين على البلدين السعي للحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.وقال: "لقد زاد عدد اللاجئين في بولندا في الأسابيع والأشهر الأخيرة، نعتقد أن هناك حوالي 3 ملايين منهم الآن، وهذا يعني على الأرجح المزيد من اللاجئين في ألمانيا والبلدان المجاورة"، موضحا أن بعض اللاجئين يرى بولندا كدولة عبور، ينبغي أن يتحول منها إلى ألمانيا، مؤكدا أنه يتوقع زيادة عدد اللاجئين.ووفقًا لدودا، يجب على برلين ووارسو مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة المالية من أجل تخفيف عبء الهجرة، مضيفا: "يجب أن نطلب من المجتمع الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي خاص لدولنا التي تتحمل عبء قبول اللاجئين".ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم أكثر من 7.8 مليون لاجئ من أوكرانيا في أوروبا، مع أكثر من مليون مسجل في ألمانيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية في سبتمبر/ أيلول إن 4 ملايين آخرين تم تسجيلهم في روسيا. وقدرت الأمم المتحدة تقديرات اللاجئين الأوكرانيين في روسيا بـ 2.8 مليون.طالع أيضا: بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين
https://sputnikarabic.ae/20221019/بولندا-تتلقى-أكثر-من-140-مليون-دولار-من-الاتحاد-الأوروبي-لمساعدة-اللاجئين-الأوكرانيين-1069219756.html
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بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
الرئيس البولندي يؤكد حاجة بلاده لدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة اللاجئين الأوكرانيين
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أكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بلاده في حاجة إلى دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة تدفق اللاجئين الأوكرانيين.
برلين - سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أشار دودا إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا وألمانيا آخذ في الازدياد
، لذا يتعين على البلدين السعي للحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
وقال: "لقد زاد عدد اللاجئين في بولندا في الأسابيع والأشهر الأخيرة، نعتقد أن هناك حوالي 3 ملايين منهم الآن، وهذا يعني على الأرجح المزيد من اللاجئين في ألمانيا والبلدان المجاورة"، موضحا أن بعض اللاجئين
يرى بولندا كدولة عبور، ينبغي أن يتحول منها إلى ألمانيا، مؤكدا أنه يتوقع زيادة عدد اللاجئين.
ووفقًا لدودا، يجب على برلين ووارسو مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة المالية من أجل تخفيف عبء الهجرة، مضيفا: "يجب أن نطلب من المجتمع الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي خاص لدولنا التي تتحمل عبء قبول اللاجئين".
يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وهو ما تسبب في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية بحثًا عن اللجوء.
ووفقًا للأمم المتحدة، يقيم أكثر من 7.8 مليون لاجئ من أوكرانيا في أوروبا، مع أكثر من مليون مسجل في ألمانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في سبتمبر/ أيلول إن 4 ملايين آخرين تم تسجيلهم في روسيا. وقدرت الأمم المتحدة تقديرات اللاجئين
الأوكرانيين في روسيا بـ 2.8 مليون.