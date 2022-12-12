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https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-العراقي-أبرز-التحديات-التي-تواجهنا-هي-مشكلة-المياه-مع-دول-الجوار--1071107404.html
الرئيس العراقي: أبرز التحديات التي تواجهنا هي مشكلة المياه مع دول الجوار
الرئيس العراقي: أبرز التحديات التي تواجهنا هي مشكلة المياه مع دول الجوار
كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن أبرز التحديات التي تواجه بلاده. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T07:36+0000
2022-12-12T07:36+0000
أخبار العراق اليوم
مشكلة المياه
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال رشيد إن أبرز التحديات التي تواجه العراق هي أزمة التغيير المناخي التي تهدد العالم أجمع وكذلك مشكلة المياه مع دول الجوار.وأضاف أن: "العراق من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي ومن مؤسسي منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية".وشدد الرئيس العراقي على ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات مع البنك الدولي.وقال إن العراق منذ انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، أصبح أكثر استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا.واعتبر أنه من الضروري أن يعلم المجتمع الدولي هذا التطور في أوضاع العراق لتشجيع الاستثمارات ورؤوس الأموال للعمل في البلاد.وأكد على أن الحكومة العراقية جادة في وضع الخطط والبرامج والقوانين المرتبطة باحتياجات المواطنين من خلال النهوض بالاقتصاد ومشاريع البنى التحتية ودعم القطاع الخاص.
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أخبار العراق اليوم, مشكلة المياه
أخبار العراق اليوم, مشكلة المياه

الرئيس العراقي: أبرز التحديات التي تواجهنا هي مشكلة المياه مع دول الجوار

07:36 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / ISMAEL ADNAN
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كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن أبرز التحديات التي تواجه بلاده.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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وقال رشيد إن أبرز التحديات التي تواجه العراق هي أزمة التغيير المناخي التي تهدد العالم أجمع وكذلك مشكلة المياه مع دول الجوار.
وأضاف أن: "العراق من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي ومن مؤسسي منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وجامعة الدول العربية".
وشدد الرئيس العراقي على ضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات مع البنك الدولي.
وقال إن العراق منذ انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، أصبح أكثر استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
واعتبر أنه من الضروري أن يعلم المجتمع الدولي هذا التطور في أوضاع العراق لتشجيع الاستثمارات ورؤوس الأموال للعمل في البلاد.
وأكد على أن الحكومة العراقية جادة في وضع الخطط والبرامج والقوانين المرتبطة باحتياجات المواطنين من خلال النهوض بالاقتصاد ومشاريع البنى التحتية ودعم القطاع الخاص.
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