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https://sputnikarabic.ae/20221212/السعودية-توقيع-اتفاقيات-استثمار-مع-الصين-بقيمة-50-مليار-دولار-1071113398.html
السعودية: توقيع اتفاقيات استثمار مع الصين بقيمة 50 مليار دولار
السعودية: توقيع اتفاقيات استثمار مع الصين بقيمة 50 مليار دولار
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة وقعت مع الصين اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T09:46+0000
2022-12-12T09:46+0000
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وأشار الفالح في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن الاتفاقيات شملت القطاعين العام والخاص، دون الخوض في المزيد من التفاصيل، كما لم يحدد ما إذا كان الرقم يعكس أيضا اتفاقيات مع دول عربية أخرى حضر قادتها أيضا.وجاءت تصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، على هامش مؤتمر عقد، أمس الأحد، في العاصمة السعودية.واستعرضت القمة الصينية السعودية، الأسبوع الماضي، والتي حضرها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، العلاقات الخليجية العميقة مع بكين.وتسعى الصين إلى تعزيز التنسيق مع المملكة العربية السعودية وجيرانها بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف.وأجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء الماضي، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
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السعودية, الصين, العالم العربي
السعودية, الصين, العالم العربي

السعودية: توقيع اتفاقيات استثمار مع الصين بقيمة 50 مليار دولار

09:46 GMT 12.12.2022
© AP Photo / Saudi Press Agencyالرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022.
© AP Photo / Saudi Press Agency
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قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن المملكة وقعت مع الصين اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، الأسبوع الماضي.
وأشار الفالح في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن الاتفاقيات شملت القطاعين العام والخاص، دون الخوض في المزيد من التفاصيل، كما لم يحدد ما إذا كان الرقم يعكس أيضا اتفاقيات مع دول عربية أخرى حضر قادتها أيضا.
وجاءت تصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، على هامش مؤتمر عقد، أمس الأحد، في العاصمة السعودية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يحضر اجتماعا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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واستعرضت القمة الصينية السعودية، الأسبوع الماضي، والتي حضرها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، العلاقات الخليجية العميقة مع بكين.
وتسعى الصين إلى تعزيز التنسيق مع المملكة العربية السعودية وجيرانها بشأن سياسة الطاقة والاستكشاف.
وأجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم الأربعاء الماضي، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
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