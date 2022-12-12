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https://sputnikarabic.ae/20221212/السلطات-السعودية-تقر-غرامة-مليون-ريال-والحبس-عامين-لمن-يقوم-بهذا-العمل--1071145296.html
السلطات السعودية تقر غرامة مليون ريال والحبس عامين لمن يقوم بهذا العمل
السلطات السعودية تقر غرامة مليون ريال والحبس عامين لمن يقوم بهذا العمل
أقرت السلطات السعودية الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون ريال، لمن يقوم باستغلال المعادن دون رخصة رسمية من الدولة. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T21:21+0000
2022-12-12T21:22+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ووفق بيان نشرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن استغلال الرواسب المعدنية دون رخصة جريمة، عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال.وكشف البيان أن مرسوما ملكيا، قد دخل حيز التنفيذ، يقضي بـ "إضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها".ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق تلك العقوبة يستهدف "الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في السعودية، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية".وقالت إن تطبيق تلك العقوبات سيكون "على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة".وعن المعادن التي يقصدها قرار العقوبة أوضح بيان الوزارة السعودية أنها تتضمن "الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، والذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح".
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

السلطات السعودية تقر غرامة مليون ريال والحبس عامين لمن يقوم بهذا العمل

21:21 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 21:22 GMT 12.12.2022)
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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أقرت السلطات السعودية الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون ريال، لمن يقوم باستغلال المعادن دون رخصة رسمية من الدولة.
ووفق بيان نشرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن استغلال الرواسب المعدنية دون رخصة جريمة، عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال.
وكشف البيان أن مرسوما ملكيا، قد دخل حيز التنفيذ، يقضي بـ "إضافة مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) أو استغلالها".

وأكد البيان على أن "المادة تنص على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها".

ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق تلك العقوبة يستهدف "الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في السعودية، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية".
وقالت إن تطبيق تلك العقوبات سيكون "على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة".

وأشارت إلى أن من ستتم إدانته في مثل تلك الجرائم سيكون ملزما "برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال".

وعن المعادن التي يقصدها قرار العقوبة أوضح بيان الوزارة السعودية أنها تتضمن "الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، والذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح".
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