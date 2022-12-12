https://sputnikarabic.ae/20221212/السوداني-التنوع-والتعددية-منحت-قوة-وتميزا-للعراق-1071124035.html
السوداني: التنوع والتعددية منحت قوة وتميزا للعراق
السوداني: التنوع والتعددية منحت قوة وتميزا للعراق
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن العراق يشكل حاضنة مهمة للطوائف، وأن التعددية منحت قوة للبلاد. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T13:41+0000
2022-12-12T13:41+0000
2022-12-12T13:41+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز" بيانا أصدره مكتب السوداني قال فيه إن الأخير "استقبل وفدا من الصابئة المندائيين، برئاسة رئيس الطائفة في العراق والعالم الشيخ ستار جبار الحلو، حيث استمع خلال اللقاء إلى أبرز المشاكل التي تواجههم".من جانبه، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه، كما أن هذا التنوع والتعددية منحتا قوة وتميزا للبلد، مؤكدا على أن الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي".يذكر أن الصابئة المندائيون كانوا قد عاشوا على أرض العراق وتفرقوا بين محافظات بغداد والبصرة وميسان وسوق الشيوخ والناصرية، وعرفوا بمهارتهم في صياغة الذهب والنقش على الفضة والحدادة والنجارة وصناعة القوارب وآلات الحصاد، كما احتكروا مهارات أخرى لفترة قد تمتد إلى ما قبل العصر العباسي.يعتقد الصابئة المندائيون "أنهم أقدم ديانة سماوية على وجه الأرض وإن كتبهم هي صحف سادة البشر الأولين آدم وشيث وإدريس ونوح"، كما أن لهم أبجدية خاصة وهي اللهجة المندائية متفرعة من اللغة الآرامية الشرقية ويقيمون شعائرهم وطقوسهم الدينية بهذه اللغة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
السوداني: التنوع والتعددية منحت قوة وتميزا للعراق
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن العراق يشكل حاضنة مهمة للطوائف، وأن التعددية منحت قوة للبلاد.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" بيانا أصدره مكتب السوداني قال فيه إن الأخير "استقبل وفدا من الصابئة المندائيين، برئاسة رئيس الطائفة في العراق والعالم الشيخ ستار جبار الحلو، حيث استمع خلال اللقاء إلى أبرز المشاكل التي تواجههم".
وأضاف البيان أن السوداني استمع إلى "شرح عن واقع الصابئة المندائيين في العراق، وبعض مشاكل التي واقعهم المعاشي والاجتماعي، كما تقدموا للسوداني بمقترحات توفر لهم المساعدة، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه، كما أن هذا التنوع والتعددية منحتا قوة وتميزا للبلد، مؤكدا على أن الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي".
يذكر أن الصابئة المندائيون كانوا قد عاشوا على أرض العراق وتفرقوا بين محافظات بغداد والبصرة وميسان وسوق الشيوخ والناصرية، وعرفوا بمهارتهم في صياغة الذهب والنقش على الفضة والحدادة والنجارة وصناعة القوارب وآلات الحصاد، كما احتكروا مهارات أخرى لفترة قد تمتد إلى ما قبل العصر العباسي.
يعتقد الصابئة المندائيون "أنهم أقدم ديانة سماوية على وجه الأرض وإن كتبهم هي صحف سادة البشر الأولين آدم وشيث وإدريس ونوح"، كما أن لهم أبجدية خاصة وهي اللهجة المندائية متفرعة من اللغة الآرامية الشرقية ويقيمون شعائرهم وطقوسهم الدينية بهذه اللغة.