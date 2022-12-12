https://sputnikarabic.ae/20221212/الصين-تكشف-عن-تفاصيل-اجتماعها-مع-وفد-أمريكي-رفيع-المستوى-قبل-زيارة-بلينكين--1071115007.html

الصين تكشف عن تفاصيل اجتماعها مع وفد أمريكي رفيع المستوى قبل زيارة بلينكين

الصين تكشف عن تفاصيل اجتماعها مع وفد أمريكي رفيع المستوى قبل زيارة بلينكين

كشفت وزارة الخارجية الصينية عن تفاصيل اجتماع مع وفد أمريكي رفيع المستوى، وصل إلى بكين، أمس الأحد، وذلك في أول زيارة بعد اجتماع الرئيسين الصيني والأمريكي، الشهر... 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T10:31+0000

2022-12-12T10:31+0000

2022-12-12T10:31+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071114467_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3193622dbf9651d628122b31ae9beaee.jpg

وأشارت، اليوم الاثنين، إلى أن نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، التقى بمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانييل كريتنبرينك، والمدير الأول لمجلس الأمن القومي للصين وجزيرة تايوان، لورا روزنبرغر، في مدينة لانغ فانغ بشمال الصين، بمقاطعة خبي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأضافت "الخارجية الصينية" أن "الجانبين الأمريكي والصيني ناقشا تنفيذ التوافق الذي توصل إليه الرئيسان، شي جين بينغ وجو بايدن، خلال قمتهما في جزيرة بالي الإندونيسية، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المهمة، مثل قضية تايوان، وتعزيز الاتصالات على جميع المستويات والتواصل العميق".ولفتت وزارة الخارجية الصينية إلى أن زيارة الوفد الأمريكي إلى الصين تستمر حتى اليوم الاثنين.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، عن إرسال أول وفد رفيع المستوى إلى الصين، منذ أن تعهد الرئيس ‏الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي بإصلاح العلاقات المتوترة بين ‏البلدين.‏وأضافت في بيان لها أن الوفد الأمريكي رفيع المستوى سيقوم بالتحضر لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للصين المقررة في أوائل عام 2023، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين منذ 4 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20221202/الصين-تهريب-أمريكا-للنفط-والحبوب-من-سوريا-غير-شرعي-1070781520.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم