https://sputnikarabic.ae/20221212/الصين-تكشف-عن-تفاصيل-اجتماعها-مع-وفد-أمريكي-رفيع-المستوى-قبل-زيارة-بلينكين--1071115007.html
الصين تكشف عن تفاصيل اجتماعها مع وفد أمريكي رفيع المستوى قبل زيارة بلينكين
الصين تكشف عن تفاصيل اجتماعها مع وفد أمريكي رفيع المستوى قبل زيارة بلينكين
كشفت وزارة الخارجية الصينية عن تفاصيل اجتماع مع وفد أمريكي رفيع المستوى، وصل إلى بكين، أمس الأحد، وذلك في أول زيارة بعد اجتماع الرئيسين الصيني والأمريكي، الشهر... 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T10:31+0000
2022-12-12T10:31+0000
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وأشارت، اليوم الاثنين، إلى أن نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، التقى بمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانييل كريتنبرينك، والمدير الأول لمجلس الأمن القومي للصين وجزيرة تايوان، لورا روزنبرغر، في مدينة لانغ فانغ بشمال الصين، بمقاطعة خبي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأضافت "الخارجية الصينية" أن "الجانبين الأمريكي والصيني ناقشا تنفيذ التوافق الذي توصل إليه الرئيسان، شي جين بينغ وجو بايدن، خلال قمتهما في جزيرة بالي الإندونيسية، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المهمة، مثل قضية تايوان، وتعزيز الاتصالات على جميع المستويات والتواصل العميق".ولفتت وزارة الخارجية الصينية إلى أن زيارة الوفد الأمريكي إلى الصين تستمر حتى اليوم الاثنين.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، عن إرسال أول وفد رفيع المستوى إلى الصين، منذ أن تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي بإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.وأضافت في بيان لها أن الوفد الأمريكي رفيع المستوى سيقوم بالتحضر لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للصين المقررة في أوائل عام 2023، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين منذ 4 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الصين-تهريب-أمريكا-للنفط-والحبوب-من-سوريا-غير-شرعي-1070781520.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين تكشف عن تفاصيل اجتماعها مع وفد أمريكي رفيع المستوى قبل زيارة بلينكين
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كشفت وزارة الخارجية الصينية عن تفاصيل اجتماع مع وفد أمريكي رفيع المستوى، وصل إلى بكين، أمس الأحد، وذلك في أول زيارة بعد اجتماع الرئيسين الصيني والأمريكي، الشهر الماضي.
وأشارت، اليوم الاثنين، إلى أن نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، التقى بمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانييل كريتنبرينك، والمدير الأول لمجلس الأمن القومي للصين وجزيرة تايوان، لورا روزنبرغر، في مدينة لانغ فانغ بشمال الصين، بمقاطعة خبي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأضافت "الخارجية الصينية" أن "الجانبين الأمريكي والصيني ناقشا تنفيذ التوافق الذي توصل إليه الرئيسان، شي جين بينغ وجو بايدن، خلال قمتهما في جزيرة بالي الإندونيسية، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا المهمة، مثل قضية تايوان، وتعزيز الاتصالات على جميع المستويات والتواصل العميق".
ولفتت وزارة الخارجية الصينية إلى أن زيارة الوفد الأمريكي إلى الصين تستمر حتى اليوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، عن إرسال أول وفد رفيع المستوى إلى الصين
، منذ أن تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي بإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.
وأضافت في بيان لها أن الوفد الأمريكي رفيع المستوى سيقوم بالتحضر لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للصين المقررة في أوائل عام 2023، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين منذ 4 سنوات.