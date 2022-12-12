https://sputnikarabic.ae/20221212/العراق-يعلن-تسلم-المبلغ-المتبقي-من-صندوق-تعويضات-الكويت-1071124767.html
العراق يعلن تسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت
العراق يعلن تسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت
قال البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، إنه تسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T13:56+0000
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وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، أنه "تسلم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ 7 ملايين و946 ألفا و316 دولارا أمريكيا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ويتم تمويل صندوق تعويضات الكويت، من نسبة مئوية من العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، استكمل العراق دفع مبالغ التعويضات المخصصة لدولة الكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي.وصرح البنك المركزي العراقي وقتها: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات."وبدأ الغزو العراقي لاحتلال الكويت بأمر من الرئيس السابق صدام حسين في 2 أغسطس/ آب 1990 ونجح العراق بالفعل في احتلال الكويت، واعتبرها إحدى محافظات العراق، إلا أن تحالفا دوليا قادته الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيه جيوش عربية، تمكن من طرد الجيش العراقي من الكويت في 6 مارس/ آذار 1991.
https://sputnikarabic.ae/20211123/بعد-30-عاما-من-غزو-صدام-للكويت-بريطانيا-تعتذر-لركاب-طائرة-عن-خطأ-فادح--1052653289.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الكويت
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الكويت
العراق يعلن تسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت
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قال البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، إنه تسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت.
وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العراقي، أنه "تسلم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ 7 ملايين و946 ألفا و316 دولارا أمريكيا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
ويتم تمويل صندوق تعويضات الكويت، من نسبة مئوية من العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية.
23 نوفمبر 2021, 18:23 GMT
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، استكمل العراق دفع مبالغ التعويضات المخصصة لدولة الكويت عن خسائر الغزو عام 1990، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي.
وصرح البنك المركزي العراقي وقتها: "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة
المتبقية البالغة 44 مليون دولار أمريكي، من تعويضات دولة الكويت، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات."
وبدأ الغزو العراقي لاحتلال الكويت بأمر من الرئيس السابق صدام حسين في 2 أغسطس/ آب 1990 ونجح العراق بالفعل في احتلال الكويت، واعتبرها إحدى محافظات العراق، إلا أن تحالفا دوليا قادته الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيه جيوش عربية، تمكن من طرد الجيش العراقي من الكويت في 6 مارس/ آذار 1991.