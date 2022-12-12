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https://sputnikarabic.ae/20221212/العراق-يكشف-عن-معدل-البطالة-والعدد-المتوقع-للسكان-في-عام-2030-1071112796.html
العراق يكشف عن معدل البطالة والعدد المتوقع للسكان في عام 2030
العراق يكشف عن معدل البطالة والعدد المتوقع للسكان في عام 2030
أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد في عام 2021، أكثر مما كان عليه في 2020. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T09:20+0000
2022-12-12T09:20+0000
العراق
مجتمع
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وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 بالمائة في العام الماضي، ووصل إلى 36 بالمائة بين الشباب البالغ أعمارهم 15 إلى 24 عاما، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).أما بالنسبة لمن هم فوق 25 عاما، فإن مستوى البطالة بينهم جاء منخفضا، بنسبه 11 بالمائة، وعن البطالة طويلة الأمد، بالنسبة للذين يبحثون عن عمل، فهم يشكلون 5 بالمائة، بحسب هنداوي.ولفت هنداوي إلى أن المحافظات العراقية التي تشهد أكبر نسبة بطالة، فهي نينوى بنسبة 33‎ بالمائة، ثم‎ المثنى بنسبه 27‎ بالمائة، تليها ذي قار (26 بالمائة)، وأخيرا البصرة بنسبة 22‎ بالمائة.وتوقع المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، أن معدل سكان العراق المتوقع مع حلول عام 2030 هو 50 مليون نسمة، موضحا أن تلك التوقعات تأتي في وقت لا يشهد إحصاء عام للسكان.
https://sputnikarabic.ae/20220929/انخفاض-معدل-البطالة-بين-النساء-السعوديات-إلى-أدنى-مستوى-على-الإطلاق-1068414161.html
العراق
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العراق, مجتمع
العراق, مجتمع

العراق يكشف عن معدل البطالة والعدد المتوقع للسكان في عام 2030

09:20 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Павел Давыдов / الانتقال إلى بنك الصوربغداد
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
بغداد
© Sputnik . Павел Давыдов
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أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد في عام 2021، أكثر مما كان عليه في 2020.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 بالمائة في العام الماضي، ووصل إلى 36 بالمائة بين الشباب البالغ أعمارهم 15 إلى 24 عاما، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
أما بالنسبة لمن هم فوق 25 عاما، فإن مستوى البطالة بينهم جاء منخفضا، بنسبه 11 بالمائة، وعن البطالة طويلة الأمد، بالنسبة للذين يبحثون عن عمل، فهم يشكلون 5 بالمائة، بحسب هنداوي.
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ولفت هنداوي إلى أن المحافظات العراقية التي تشهد أكبر نسبة بطالة، فهي نينوى بنسبة 33‎ بالمائة، ثم‎ المثنى بنسبه 27‎ بالمائة، تليها ذي قار (26 بالمائة)، وأخيرا البصرة بنسبة 22‎ بالمائة.
وتوقع المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، أن معدل سكان العراق المتوقع مع حلول عام 2030 هو 50 مليون نسمة، موضحا أن تلك التوقعات تأتي في وقت لا يشهد إحصاء عام للسكان.
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