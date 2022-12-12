https://sputnikarabic.ae/20221212/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1071105322.html
القوات الأوكرانية تقصف غورليفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف غورليفكا في جمهورية دونيتسك
قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مدينة غورليفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T04:27+0000
2022-12-12T04:27+0000
2022-12-12T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القصف وقع في الساعة (01:05 بتوقيت موسكو اليوم، 22:05 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه خمس قذائف من عيار 152 ملم على غورليفكا.خلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية وسط دونيتسك بأكثر من 20 صاروخ غراد وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.في وقت سابق اليوم، ألعن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-دونيتسك-القوات-الروسية-تتقدم-على-كامل-طول-خط-التماس-في-دونباس-1071105111.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف غورليفكا في جمهورية دونيتسك
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قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مدينة غورليفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القصف وقع في الساعة (01:05 بتوقيت موسكو اليوم، 22:05 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).
وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه خمس قذائف
من عيار 152 ملم على غورليفكا.
في وقت لاحق من الليل، قصفت القوات الأوكرانية قرية غاغارين باستخدام مدفعية من عيار 152 ملم.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية وسط دونيتسك بأكثر من 20 صاروخ غراد
وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.
في وقت سابق اليوم، ألعن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .
وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."
وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".
هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.