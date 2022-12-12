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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221212/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1071105322.html
القوات الأوكرانية تقصف غورليفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف غورليفكا في جمهورية دونيتسك
قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مدينة غورليفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T04:27+0000
2022-12-12T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القصف وقع في الساعة (01:05 بتوقيت موسكو اليوم، 22:05 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه خمس قذائف من عيار 152 ملم على غورليفكا.خلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية وسط دونيتسك بأكثر من 20 صاروخ غراد وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.في وقت سابق اليوم، ألعن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيس-دونيتسك-القوات-الروسية-تتقدم-على-كامل-طول-خط-التماس-في-دونباس-1071105111.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية تقصف غورليفكا في جمهورية دونيتسك

04:27 GMT 12.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مدينة غورليفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القصف وقع في الساعة (01:05 بتوقيت موسكو اليوم، 22:05 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).
وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه خمس قذائف من عيار 152 ملم على غورليفكا.
في وقت لاحق من الليل، قصفت القوات الأوكرانية قرية غاغارين باستخدام مدفعية من عيار 152 ملم.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية وسط دونيتسك بأكثر من 20 صاروخ غراد وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.
في وقت سابق اليوم، ألعن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس
02:50 GMT
وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، "نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله."
وأضاف، "في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا".
هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:54 GMT
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