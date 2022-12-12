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https://sputnikarabic.ae/20221212/القوات-اليمنية-المشتركة-تتهم-أنصار-الله-بشن-هجوم-جوي-أسفر-عن-مقتل-طفل-وإصابة-آخرين-في-حجة-1071133978.html
القوات اليمنية المشتركة تتهم "أنصار الله" بشن هجوم جوي أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين في حجة
القوات اليمنية المشتركة تتهم "أنصار الله" بشن هجوم جوي أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين في حجة
اتهمت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ هجوم جوي أوقع قتيلاً وجريحين في محافظة حجَّة الساحلية شمال غربي اليمن. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T15:33+0000
2022-12-12T15:33+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، إن "طيراناً مُسيراً للحوثيين استهدف قرية الديِّر في مديرية حَّيران [شمال حجَّة] الخاضعة للقوات الحكومية".وأضافت أن "الهجوم استهدف طلاباً وهم في طريقهم إلى مدرسة السلام بالقرية ذاتها، وأسفر عن مقتل طفل (11 عاماً) وإصابة اثنين آخرين (8-10 أعوام) بجراح متفاوتة".وأشارت إلى "أن الحوثيين كثفوا منذ انتهاء الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الماضي، هجماتهم بالطيران المُسيّر على الأحياء والأعيان المدنية في عدة محافظات يمنية متسببين في مقتل وإصابة عشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال". على حد قولها.ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي المنسوب لها.يأتي الهجوم بعد أكثر من شهرين على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.ومطلع تأكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/اليمن-أنصار-الله-تتهم-الإمارات-بممارسة-سلوك-عدائي-وتهدد-باستهدافها-1071003822.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

القوات اليمنية المشتركة تتهم "أنصار الله" بشن هجوم جوي أسفر عن مقتل طفل وإصابة آخرين في حجة

15:33 GMT 12.12.2022
© AFP 2022 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© AFP 2022 / -
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اتهمت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ هجوم جوي أوقع قتيلاً وجريحين في محافظة حجَّة الساحلية شمال غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، إن "طيراناً مُسيراً للحوثيين استهدف قرية الديِّر في مديرية حَّيران [شمال حجَّة] الخاضعة للقوات الحكومية".
وأضافت أن "الهجوم استهدف طلاباً وهم في طريقهم إلى مدرسة السلام بالقرية ذاتها، وأسفر عن مقتل طفل (11 عاماً) وإصابة اثنين آخرين (8-10 أعوام) بجراح متفاوتة".
وأشارت إلى "أن الحوثيين كثفوا منذ انتهاء الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الماضي، هجماتهم بالطيران المُسيّر على الأحياء والأعيان المدنية في عدة محافظات يمنية متسببين في مقتل وإصابة عشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال". على حد قولها.
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي المنسوب لها.
يأتي الهجوم بعد أكثر من شهرين على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
اليمن... "أنصار الله" تتهم الإمارات بممارسة سلوك عدائي وتهدد باستهدافها
8 ديسمبر, 23:08 GMT
ومطلع تأكتوبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
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