https://sputnikarabic.ae/20221212/الكويت-محكمة-التمييز-تقضي-بإعدام-قاتل-فرح-أكبر-حكما-نهائيا-واجب-النفاذ--1071128233.html

الكويت... محكمة التمييز تقضي بإعدام قاتل فرح أكبر "حكما نهائيا واجب النفاذ"

الكويت... محكمة التمييز تقضي بإعدام قاتل فرح أكبر "حكما نهائيا واجب النفاذ"

قضت محكمة التمييز الكويتية بإعدام قاتل فرح أكبر، لتسدل بذلك الستار على الجريمة التي ارتكبت العام الماضي. 12.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-12T14:35+0000

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ووفق جريدة "القبس" الكويتية، فإن محكمة التمييز، بوصفها أعلى سلطة إصدار أحكام بالكويت، ألغت حكما قضت به محكمة الاستئناف حينما خففت حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أول درجة في السلم القضائي، وقضت بدلا منه بالسجن المؤبد، لتعيد محكمة التمييز القضاء بحكم الإعدام مرة أخرى، ليكون حكما نهائيا وباتا واجب النفاذ، لا يجوز الطعن عليه.وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير/ كانون الثاني، من العام الماضي 2021، حيث كان الجاني يراقب ضحيته، ويلاحقها في كل مكان تذهب إليه رغم أنها متزوجة.وقد حاول خطفها فقامت بتسجيل قضية ضده، إلا أن مطاردته لها لم تتوقف وتمكن من وضع جهاز تتبع في سيارتها وبدأ في ملاحقتها في كل مكان.وفي يوم الواقعة، وبحسب اعترافات لاحقة للجاني قام الأخير باختطاف المجني عليها داخل سيارتها ثم وجه إليها طنعة نافذة في الصدر أمام طفلتها وألقى جثتها أمام مستشفى في منطقة صباح السالم حيث لفظت أنفاسها هناك.القضية شهدت تفاعلا مجتمعيا داخل الكويت بصورة كبيرة، إلى أن أحالت النيابة المتهم إلى القضاء، فحكمت عليه محكمة أول درجة بالإعدام، ثم استانف الحكم أمام محكمة الاستئناف بالكويت، فخففت العقوبة إلى السجن المؤبد، وهو الحكم الذي ألغته اليوم محكمة التمييز لتعيد العقوبة كما كانت إعداما في حق الجاني واجب النفاذ.طالع أيضا: محكمة كويتية تقضي بإعدام قاتل فرح أكبر... زرع "جي بي أس" في سيارتها وخطفها وقتلها

https://sputnikarabic.ae/20210511/جريمة-صباح-السالم-هزت-الكويت-انطلاق-محاكمة-قاتل-فرح-أكبر-1048935129.html

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